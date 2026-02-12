Spitzentreffen in München: Auf wen es bei der Sicherheitskonferenz ankommt

Es wird mit Sicherheit eine der wichtigsten und spannendsten Sicherheitskonferenzen, die es bisher gegeben hat. Das sind die Protagonisten, die man in München im Auge behalten sollte.
München - Eine "Sicherheitskonferenz der Superlative" hat Veranstaltungsleiter Wolfgang Ischinger angekündigt. Zum weltweit wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik, das Freitagnachmittag im Hotel Bayerischer Hof in München von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eröffnet wird, werden mehr als 60 Staats- und Regierungschefs erwartet - so viele wie noch nie zuvor.