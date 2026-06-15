Spitzentreffen am Genfersee: Worum es beim G7-Gipfel geht

Kriege und Krisen stehen wieder einmal im Mittelpunkt, wenn Merz, Trump und Co. sich treffen. Der Gipfel startet mit einem Hoffnungssignal. Ob er ein Erfolg wird, hängt vor allem von einem ab.
Évian - Unter dem Eindruck der Einigung auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs beginnt heute der G7-Gipfel im französischen Évian. US-Präsident Donald Trump wird an dem dreitägigen Treffen führender westlicher Demokratien ebenso teilnehmen wie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der dafür eine Auszeit von den Reformverhandlungen in Berlin nimmt. Von Trump wird wieder einmal wesentlich abhängen, ob das Treffen am Genfersee zu einem Erfolg wird. Um diese Themen wird es gehen: