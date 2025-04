Es ist angerichtet für eines der wichtigsten Saisonspiele für die TSG Balingen. Der Tabellenzweite reist zum Dritten und mittlerweile einzig verbliebenen Konkurrenten, um den Relegationsplatz. Ist das nun ein kleines Endspiel?

Solider Vorsprung

„Ich glaube, es ist nur für Mannheim ein Endspiel, für uns nicht. Wenn wie in Mannheim gewinnen, dann sieht es für uns sehr sehr gut aus. Dann sind es zwölf Punkte Vorsprung bei noch ausstehenden acht Spielen. Das heißt, wenn der VfR das Spiel verliert wird es schwer für sie den zweiten Platz zu erreichen. Wir können nur gewinnen an diesem Samstag. Selbst wenn wir Unentschieden spielen, sind es immer noch neun Punkte. Für uns ist es deutlich entspannter.“

Gute Bilanz

Trotzdem will die TSG natürlich zum VfR Mannheim fahren, um das Spiel auch zu gewinnen. Das Ravensburg-Spiel empfindet Isik nicht als Delle. „Wir haben jetzt aus den jüngsten neun Spielen sieben Siege und zwei Unentschieden geholt. Deswegen ist es keine Delle. Wir haben wieder zu Null gespielt. In diesem Jahr haben wir in fünf Spielen dreimal zu Null gespielt. Wir haben nur zwei Gegentore bekommen, eines durch einen Elfmeter, eines durch einen Eckball. Wir sind voll in der Entwicklung drin, wir machen es Woche für Woche sehr gut. Die Jungs sind immer on fire und geben immer alles“, weiß der Balinger Coach.

Pilic fällt wohl aus

Personell muss Murat Isik mit Ferdinand Schmidt und Marko Pilic aber wohl auf zwei Stammspieler verzichten. Während Schmidt verletzungsbedingt länger ausfällt, hat es jetzt Marko Pilic mit einer bakteriellen Infektion erwischt. Sein Einsatz am Samstag ist äußerst fraglich.

Ein Auge in Ravensburg

Mit einem Auge schauen die Balinger Verantwortlichen auch noch rüber zu Primus Großaspach, der jetzt in Ravensburg antreten muss. „Das geschieht eher im Nachgang. Viel wichtiger ist immer der volle Fokus auf uns. Da wollen wir das Bestmögliche machen. Alles andere sind Spielereien.“

Spektakuläres Hinspiel

Im Hinspiel gegen den VfR-Mannheim siegte die TSG spektakulär mit 7:0. Halim Eroglu erzielte dabei sechs Tore. Im Rückspiel wird der Stürmer aller Voraussicht nach von der Bank kommen. „Körperlich ist er nicht bei hundert Prozent“, erklärt Isik. Von der Bank kommend, erwartet der Übungsleiter von ihm, wie von den anderen Spielern, dass „wenn sie reinkommen, sie die Mannschaft besser machen“.

„Mannheim hat mich Sicherheit die erfahrenste Mannschaft der Liga. Sie haben Andrew Wooten, Alexander Esswein und Robin Becker, das sind alles Ex-Profis. Es ist nicht überraschend, dass sie auf Platz drei stehen“, weiß Isik.