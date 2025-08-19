Spitzenspiel gegen SG Empfingen: Positiver Start beflügelt den VfL Nagold

Nach dem 8:3-Sieg gegen Croatia Reutlingen geht der VfL Nagold mit breiter Brust in das Landesliga-Spitzenspiel gegen die SG Empfingen.
VfL Nagold – SG Empfingen (Mittwoch, 19 Uhr). Mit 38 Einschlägen hat die Staffel 3 der Fußball-Landesliga ihren zweiten Spieltag absolviert. Elf davon resultierten aus der Partie zwischen Croatia Reutlingen und dem VfL Nagold. Es war der erste Auswärtssieg in der laufenden Saison. „Ein wildes und hektisches Spiel. Ich hätte mir etwas mehr Spielkontrolle gewünscht“, blickte Marcel Schuon auf die Begegnung zurück. Über allem steht jedoch der deutliche Auswärtssieg und ganz wichtig ist für den VfL-Coach: „Es war ein positiver Start.“