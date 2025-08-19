Spitzenspiel gegen SG Empfingen: Positiver Start beflügelt den VfL Nagold

VfL Nagold – SG Empfingen (Mittwoch, 19 Uhr). Mit 38 Einschlägen hat die Staffel 3 der Fußball-Landesliga ihren zweiten Spieltag absolviert. Elf davon resultierten aus der Partie zwischen Croatia Reutlingen und dem VfL Nagold. Es war der erste Auswärtssieg in der laufenden Saison. „Ein wildes und hektisches Spiel. Ich hätte mir etwas mehr Spielkontrolle gewünscht“, blickte Marcel Schuon auf die Begegnung zurück. Über allem steht jedoch der deutliche Auswärtssieg und ganz wichtig ist für den VfL-Coach: „Es war ein positiver Start.“

Viele offene Räume

Der Sieg war nicht unbedingt zu erwarten. Immerhin musste der VfL Nagold nach der 0:4-Heimniederlage nur wenige Tage zuvor im WFV-Pokal gegen den FC Holzhausen und mit einem personell sehr ausgedünnten Kader bei den Reutlinger Kroaten antreten. Bei denen hatte sich jedoch das Fehlen von Adrian Royer bemerkbarer gemacht als die Ausfälle beim VfL Nagold. Ohne seine Übersicht und sein Stellungsspiel in der Abwehrzentrale hatten sich der VfL-Offensive Räume geöffnet, mit denen im Vorfeld nicht zu rechnen war. „Die drei Punkte nehmen wir gerne mit, die acht Tore pflegen wir in unsere Bilanz ein. Alles gut“ zeigte sich Marcel Schuon mit sich und der Vorarbeit von seinem Co-Trainer Kürsat Bodur zufrieden. Ohne Tom Gutekunst kam Ex-Kapitän Chris Wolfer in Reutlingen als Einwechselspieler zum Zug. Abwehrchef Marc Rück, der alle Spiele einschließlich WFV-Pokal durchgespielt hatte, durfte sich nach einer Stunde beim Stand von 6:2 für den VfL entspannt auf die Bank setzen.

Laurent Bajraktari im Tor?

„Am Mittwochabend steht der eine oder andere Urlauber wieder zur Verfügung darunter, auch Torhüter Laurent Bajraktari“, verrät Schuon. Ob Bajraktari das erste Heimspiel bestreitet oder Luca Lauxmann zwischen den Pfosten stehen wird, ließ Schuon offen. „Gegen die Tore – darunter ein Freistoß von Dennis Pascolo genau in den Giebel – konnte er wenig ausrichten“, stellte Schuon im Rückblick fest.

Natürlich ist dem Nagolder Trainer bewusst, dass die SG Empfingen eine andere Hausnummer ist. „Der 4:0-Sieg über den SSC Tübingen spricht für sich“, warnt Schuon vor überzogenen Erwartungen. Ein Doppelpack von Denis Bozicevis (4., 20.) sowie ein Treffer von Robin Schüssler (29.) ebneten den Weg zum Heimsieg. Dass bei den Gästen Pascal Schoch, Moritz Zug und Sergen Ergem sowie der ehemalige Nagolder Torhüter Matthias Müller auf der Bank Platz nehmen mussten, spricht dabei für die Qualität des Gegners.