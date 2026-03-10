Der SSV Schönmünzach hat in der 3. Tischtennisbundesliga immer noch alle Chancen, die Meisterschaft zu schaffen. Zuletzt zeigte man die beste Saisonleistung im Spitzenspiel.

Den Auswärtstrip nach Fürstenfeldbruck dürften Spielerinnen und Betreuer von Tischtennis-Drittligist SSV Schönmünzach nicht so schnell vergessen. Genau genommen ging es nicht nach Fürstenfeldbruck, sondern ins 70 Kilometer entfernte Feldkirchen. „Dorthin mussten die Fürstenfeldbrucker ausweichen, weil aufgrund der bayerischen Kommunalwahlen keine eigene Halle zur Verfügung stand“, erzählte SSV-Chef Klaus Frey, der nach dem 5:5 im Spitzenspiel von der „besten Saisonleistung“ seines Drittligateams sprach. Der Punkt, der aus Bayern ohne Topspielerin Kheith Rhynne Cruz entführt wurde und der aufgrund des Satzverhältnisses von 23:18 zugunsten des Gegners als durchaus glücklich bezeichnet werden kann, könnte am Ende im Titelrennen noch von Bedeutung sein.

Unsere Empfehlung für Sie Tischtennis 3. Bundesliga Der SSV Schönmünzach auf verlorenem Posten Es ist kein Geheimnis, dass Drittligist SSV Schönmünzach ohne seine Spitzenspielerin Kheith Rhynne Cruz nicht das Zeug zu einer Spitzenplatzierung hat. Julia Kaim und Antonia Bernhard zeigten zu Beginn, dass sie als eingespieltes Doppel keine Formation in der Liga zu fürchten haben, in vier Sätzen gewannen sie gegen Stefanie Felbermeier/Anna Walter. Felbermeier, ihres Zeichens amtierende bayerische Meisterin, musste sich dann in ihrem Einzel einer nicht aufgebenden Julia Kaim geschlagen geben. Mit 17:15 gewann Julia Kaim den Entscheidungssatz nach Abwehr von drei Matchbällen und hielt den SSV zum 2:2 im Spiel. Im weiteren Verlauf wurden an den Paarkreuzen die Punkte geteilt, Antonia Bernhard gewann gegen Fürstenfeldbrucks Nummer vier und im Anschluss sorgte Laura Kaim für einen weiteren „big point“. Trotz Trainingsrückstand und fehlender Matchpraxis wuchs die 20-Jährige über sich hinaus und wandelte – ebenfalls nach Abwehr diverser Matchbälle – einen 0:2-Satzrückstand noch in einen 3:2-Sieg um.

Glück auf ihrer Seite

Ähnlich nervenstark agierte im Anschluss Antonia Bernhard, die mit einem nicht minder spannenden Fünfsatzerfolg über Anna Walter das Remis festmachte – und dabei auch von einigen Netzrollern in den Satzschlussphasen profitierte. „Diesmal hatten wir in manchen Situationen das Glück, das uns am vergangenen Wochenende fehlte“, meinte Klaus Frey.

Topspielerin fehlt noch

Der SSV-Macher hofft in dieser Woche auf die Rückkehr der Topspielerin Kheith Rhynne Cruz, mit der man das Projekt Meisterschaft in der Dritten Bundesliga weiter angehen möchte. Zuletzt ließ man ohne die philippinische Nationalspielerin einige Federn (1:7 Punkte in der Rückrunde). „Das Gute ist: Wir haben es weiterhin selbst in der Hand“, sagte Klaus Frey beim Blick auf die Tabelle. Mit 19:7 Punkten ist man derzeit zwar nur Dritter, hat aber nach Minuspunkten weiterhin die besten Karten vor dem TTC Weinheim II (22:8 Punkte) und dem TuS Fürstenfeldbruck II (20:12 Punkte).