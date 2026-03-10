Spitzenspiel des SSV Schönmünzach: Ausweichespielort liegt 70 Kilometer entfernt

Der SSV Schönmünzach hat in der 3. Tischtennisbundesliga immer noch alle Chancen, die Meisterschaft zu schaffen. Zuletzt zeigte man die beste Saisonleistung im Spitzenspiel.
Den Auswärtstrip nach Fürstenfeldbruck dürften Spielerinnen und Betreuer von Tischtennis-Drittligist SSV Schönmünzach nicht so schnell vergessen. Genau genommen ging es nicht nach Fürstenfeldbruck, sondern ins 70 Kilometer entfernte Feldkirchen. „Dorthin mussten die Fürstenfeldbrucker ausweichen, weil aufgrund der bayerischen Kommunalwahlen keine eigene Halle zur Verfügung stand“, erzählte SSV-Chef Klaus Frey, der nach dem 5:5 im Spitzenspiel von der „besten Saisonleistung“ seines Drittligateams sprach. Der Punkt, der aus Bayern ohne Topspielerin Kheith Rhynne Cruz entführt wurde und der aufgrund des Satzverhältnisses von 23:18 zugunsten des Gegners als durchaus glücklich bezeichnet werden kann, könnte am Ende im Titelrennen noch von Bedeutung sein.