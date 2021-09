1 Jonas Haag könnte aufgrund von Knieproblemen beim SV Seedorf ausfallen. Foto: Rudolf

Beim Blick auf die Tabelle der Landesliga 3 reibt sich so mancher Fußballfan aus Seedorf die Augen. Die Mannschaft des Spielertrainer-Duos Tobias Heizmann und Tobias Bea nimmt Platz zwei ein und dahinter (erst) der erklärte Meisterschaftsanwärter VfL Nagold.

SV Seedorf – VfL Nagold (Sonntag, 15 Uhr). Und noch eine Überraschung: als einzige Mannschaft im 20-er-Feld ist nur der SV Seedorf noch unbesiegt. Trotz dieser schönen Momentaufnahme halten Bea und Heizmann den Ball schön flach. Für die SVS-Trainer kein Grund, um abzuheben. Auch wenn die Gastgeber im bisherigen Verlauf zu den "Überfliegern" zählen, mit der Visite des VfL Nagold kommt die "Reifeprüfung" für die "Macht von der Eschach".

Die Favoritenrolle hat für Heizmann und Bea klar der Gast aus dem Kreis Calw inne, auch wenn man die Resultate der bisherigen Begegnungen nimmt. Dabei konnte die Truppe von VfL-Coach Armin Redzepagic dabei immer als Sieger den Platz verlassen, da sich in der Schlussphase die individuelle Klasse des VfL Nagold bemerkbar machte. "Wir wissen, wie stark Nagold ist und welche Ambitionen der VfL hat, dennoch können wir frei in das Spiel gehen", so Tobias Bea.

Doch diesmal könnten die Karten neu gemischt werden, denn das betonten die beiden Spielertrainer des SV Seedorf mehrfach, ist ihre junge Mannschaft gereift, reifer geworden. Und was die Gastgeber zudem auszeichnet ist, dass man bis zum Abpfiff alles gibt, selbst wenn ein Spiel anstatt 90 auch mal mehr als 95 Minuten dauert. Für Bea wäre es schon ein Erfolg, wenn seiner Mannschaft ein Remis gelingen würde. "Wir wollen den Gegner auf Distanz von unserem Tor halten und so lange es geht, ärgern", so der SVS-Spielertrainer. Dazu sei von Beginn an höchste Konzentration nötig.

Was mit in die Partie strahlt ist: der VfL Nagold kassierte am vergangenen Spieltag seine erste Niederlage beim 1:2 in Empfingen. Besonders bitter, da man den entscheidenden Treffer erst kurz vor Schluss kassierte und zudem noch nach einer Roten Karte gegen die SGE noch in Überzahl war. Da ist es selbstredend, dass VfL-Trainer Redzepagic eine Trotzreaktion seiner Mannschaft in Seedorf erwartet.

Personell sieht es so aus, dass beim SV Seedorf Torhüter Tobias Kohl (gebrochener Finger) und Max Schneider ausfallen. Hinter dem Einsatz von Torjäger Jonas Haag steht ein Fragezeichen, da er Knieprobleme hat.