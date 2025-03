Spitzenrunde im Kanzleramt: SPD-Chefin Esken bevorzugt am Tisch Platz links außen

1 Esken erklärt, warum sie gern links außen sitzt. (Archivbild) Foto: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa

Ein Foto aus dem Kanzleramt deuteten einige in sozialen Medien so, als säße die SPD-Chefin im Abseits. Sie hat nun eine ganz andere Erklärung für die Position am linken Rand.









Berlin - Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken misst einem Foto aus dem Kanzleramt, das in sozialen Medien für Irritationen gesorgt hatte, keine große Bedeutung zu. Kanzler Olaf Scholz hatte am Mittwoch mit CDU-Chef Friedrich Merz, den SPD-Chefs Esken und Lars Klingbeil sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt beraten. Esken saß dabei links außen, in sozialen Medien war gemutmaßt worden, sie säße im Abseits, während vier Männer im angeregten Gespräch seien.