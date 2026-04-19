Spitzenreiter gewinnt Topspiel: Der TuS Lörrach-Stetten marschiert in Richtung Landesliga

In der Fußball-Bezirksliga setzt sich Spitzenreiter TuS Lörrach-Stetten im Topspiel bei der SG Mettingen/Krenkingen mit 3:1 durch. Der Vorsprung auf Platz zwei beträgt nun zehn Punkte.

Der TuS Lörrach-Stetten hat am 22. Spieltag der Bezirksliga Hochrhein einen 3:1-Auswärtssieg bei der SG Mettingen/Krenkingen eingefahren und einen Riesenschritt in Richtung Meisterschaft gemacht. In einer unterhaltsamen Partie vor rund 350 Zuschauern zeigte sich die Mannschaft vor allem in der Chancenverwertung effizienter als die Gastgeber.

Die Gäste erwischten einen Traumstart: Bereits in der 8. Minute nutzte Abdelbari Benai eine Unstimmigkeit in der Defensive der SG und schob humorlos zur frühen Führung ein. Lörrach blieb auch danach gefährlich, während Mettingen/Krenkingen zunächst Mühe hatte, klare Torchancen herauszuspielen.

Nach rund einer halben Stunde erhöhte Fabio Viteritti auf 2:0 (38.). Mit einem platzierten Distanzschuss ließ er Jonas Limberger zwischen den Mettinger Pfosten keine Chance und stellte die Weichen früh auf Auswärtssieg. Die Gastgeber hatten zwar ihre Möglichkeiten, unter anderem durch Julian Bächle und Marius Thoma, scheiterten jedoch entweder an TuS-Keeper Jannik Pemberger oder am Aluminium.

In der 90. Minute verkürzte Ahmed Mao per Foulelfmeter auf 1:2 und sorgte noch einmal für Spannung. Nur drei Minuten später war es dann aber Bleon Selmani, der die Partie mit seinem Treffer zum 3:1 endgültig entschied.

Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten beträgt nun ganze zehn Punkte, bei einem Spiel mehr. Die Meisterschaft, so der Anschein, kann sich der TuS wohl nur noch selbst streitig machen