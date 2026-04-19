Spitzenreiter gewinnt Topspiel: Der TuS Lörrach-Stetten marschiert in Richtung Landesliga

In der Fußball-Bezirksliga setzt sich Spitzenreiter TuS Lörrach-Stetten im Topspiel bei der SG Mettingen/Krenkingen mit 3:1 durch. Der Vorsprung auf Platz zwei beträgt nun zehn Punkte.
Der TuS Lörrach-Stetten hat am 22. Spieltag der Bezirksliga Hochrhein einen 3:1-Auswärtssieg bei der SG Mettingen/Krenkingen eingefahren und einen Riesenschritt in Richtung Meisterschaft gemacht. In einer unterhaltsamen Partie vor rund 350 Zuschauern zeigte sich die Mannschaft vor allem in der Chancenverwertung effizienter als die Gastgeber.