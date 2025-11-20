Spitzenreiter bei Abstiegskandidat: FC Pfaffenweiler greift nach der Herbstmeisterschaft

Der FCP kann eine starke Hinrunde mit einem Sieg bei Dettingen-Dingelsdorf krönen. Spielertrainer Jonas Schwer warnt allerdings vor dem Gegner.

Landesliga: SG Dettingen-Dingelsdorf – FC Pfaffenweiler (Samstag, 14.30 Uhr, letzte Runde: 1:1, 0:2). Der Tabellenführer ist wieder einmal in der Favoritenrolle und möchte die Hinserie als Herbstmeister abschließen. Sollte es zum fünften Mal in der laufenden Runde gelinge ohne Gegentor aufzutreten, steht dem zehnten Saisonsieg für Spielertrainer Jonas Schwer nichts im Weg.

Schwer: „Eine der schwersten Partien“ Seine Erwartungshaltung und Zielsetzung ist klar: „Ich habe schon ein paar Mal in Dettingen gespielt, der Platz, die Jahreszeit und ein Gegner, der Punkte braucht. Dies bedeutet, dass wir dagegenhalten müssen, um ins Spiel zu kommen. Im letzten Auswärtsspiel des Jahres erwartet uns eine der schwersten Partien.“ Schwer merkt an, „dass wir uns in puncto Intensität und im Spiel mit dem Ball noch mehr pushen müssen. Da können wir weiterhin besser werden.“

Beim FCP wird Nico Anders (Leiste/zweieinhalb Wochen nicht trainiert) fehlen. Michael Höhe (zuletzt mit grippalen Infekt), Joris Gailiunas (studiert in Tübingen) und Efstratios Chatziioannidis (arbeitet in Stuttgart) werden alle drei wieder mit an Bord sein. Luca Beraldi war angeschlagen, ist jedoch wieder fit.

Wie in der letzten Saison spielen die Dettinger in ihrer 17. Landesliga-Spielzeit seit 2009 erneut eine schwache Hinserie und gegen den Abstieg. Das Trainerduo Benjamin Winterhalder/Yannick Stadelhofer ist seit neun Begegnungen sieglos und holte in diesem Zeitraum nur drei seiner neun Zähler. Ob es am Ende der Runde zum Klassenerhalt reicht, wird sicherlich ein schweres Unterfangen, sollte es drei Absteiger geben und die Bodensee-Konkurrenz Singen sowie Öhningen nicht oft genug patzen.

Mit nur 18 erzielten Treffern ist das DeDi-Problem in der Offensive. Zuletzt gab es zwei Niederlagen mit je vier Gegentoren (0:4 in Konstanz, 3:4 gegen F.A.L.). Die Personal-Achse der SG bilden neben Stadelbacher Devin Jung, Daniel Berg sowie Felix Schairer. Cristiano Barboas schoss die meisten Tore (4).