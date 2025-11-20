Spitzenreiter bei Abstiegskandidat: FC Pfaffenweiler greift nach der Herbstmeisterschaft

Der FCP kann eine starke Hinrunde mit einem Sieg bei Dettingen-Dingelsdorf krönen. Spielertrainer Jonas Schwer warnt allerdings vor dem Gegner.
Landesliga: SG Dettingen-Dingelsdorf – FC Pfaffenweiler (Samstag, 14.30 Uhr, letzte Runde: 1:1, 0:2). Der Tabellenführer ist wieder einmal in der Favoritenrolle und möchte die Hinserie als Herbstmeister abschließen. Sollte es zum fünften Mal in der laufenden Runde gelinge ohne Gegentor aufzutreten, steht dem zehnten Saisonsieg für Spielertrainer Jonas Schwer nichts im Weg.