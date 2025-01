„Spitzenklänge“ in Lautlingen: Der Regionalwettbewerb kann kommen

„Spitzenklänge“ in Lautlingen

1 Offenkundig bestens vorbereitet auf den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ sind die jungen Künstler, die der Verein „Spitzenklänge“ unter seine Fittiche genommen hat. Foto: Wilfried Groh

Gelegenheit, zu glänzen, hat ein Konzert den jungen Musikern geboten, die im Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ antreten werden. Der Name des Veranstalters war das Prädikat für das Programm: „Spitzenklänge“.









Link kopiert



Eine Freude war es, den Jugendlichen des Vereins „Spitzenklänge“ beim Musizieren zuzuhören und zu erleben, mit welcher Begeisterung sie bei der Sache sind: Vize-Vorsitzende Renate Musat freute sich, dass so viele hören wollten, was die jungen Talente in zwei Wochen beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ präsentieren werden.