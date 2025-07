Der Südwesten sei eine Region des Mittelstandes und ein Ort mit Weltmarktführern und starken Arbeitgebern – in den Gewerbegebieten, in den Innenstädten, heißt es in einer Mitteilung. Eine leistungsfähige Infrastruktur sei dafür unerlässlich.

Wie diese Infrastruktur im Schulterschluss entwickelt werden kann, war Gegenstand eines Arbeitsgesprächs zwischen dem Regierungspräsidium Freiburg und den drei Industrie- und Handelskammern mit Sitz in Freiburg, Konstanz und Villingen-Schwenningen. Im gemeinsamen Fokus: das Schließen von Funklöchern, die Anbindung an Wasserstoff, die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen.

„Der Regierungsbezirk Freiburg gehört zu den wirtschaftsstärksten Regionen in ganz Baden-Württemberg“, betonte Regierungspräsident Carsten Gabbert zu Beginn des Austausches. Gleichzeitig stelle die Topografie von Schwarzwald, Alb und Rheintal auch besondere Anforderungen an Politik und Wirtschaft: „Die Qualität von Straßen oder Brücken sichert in unserer Region die Anbindung ganzer Verwaltungsgemeinschaften. Deshalb investiert das Land allein in diesem Jahr rund 215 Millionen Euro in die Verkehrsinfrastruktur im Regierungsbezirk Freiburg.“ Dort, wo gebaut werde, sei gute Kommunikation unerlässlich. Betriebe und Bevölkerung sollen frühzeitig Planungssicherheit über Dauer und Umfang einer Investitionsmaßnahme haben. Die Kammerspitzen bekräftigen hier ihr Mitwirken und kommunizieren an Unternehmen und Belegschaften.

Im besonderen Fokus des Austauschs stand die Versorgung des Regierungsbezirks mit Mobilfunk. Thomas Conrady, Präsident der IHK Hochrhein-Bodensee, verwies auf den jüngsten Mobilfunkatlas der Industrie- und Handelskammern, der den Versorgungsgrad des Regierungsbezirks detailliert darstellt: „Funklöcher nerven uns alle: weil sie Gespräche unterbrechen, den Austausch von Firmen behindern und den Aufbau neuer Services und Dienstleistungen erschweren.“ Die lückenlose Versorgung des Südwestens sei ein gutes Ziel des Gesetzgebers, bei welchem Kammern und Regierungspräsidium die Entwicklung weiter nachhalten werden.

Gleiches gelte bei der Entwicklung der Berufsschulen. „Die Wirtschaft braucht starke Berufsschulstandorte in der Fläche“, so Bettina Schuler-Kargoll, Vizepräsidentin der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Das hohe Engagement der Unternehmen sei auch an die Erreichbarkeit und Ausstattung von Schulen gekoppelt. „Dort, wo Schulen attraktiv und verfügbar sind, wird auch ausgebildet.“ Hier brauche es einen Schulterschluss zwischen den Akteuren.