Spitzen-Handball in Altensteig: Charme des S-Cup begeistert Spieler und Zuschauer

Spitzen-Handball in Altensteig

1 Die Gastgeber wehrten sich zwar nach Kräften, mussten sich am Ende des hochkarätig besetzten Turniers aber mit der roten Laterne begnügen. Foto: Matthias Krumrey

Ein spannendes Finale sorgte für einen gebührenden Abschluss des Handballturniers der Spitzenklasse in Altensteig. Zuschauer lobten den Charme der gut besuchten Veranstaltung.









Link kopiert



Am Sonntag ging der S-Cup des TSV Altensteig auf die Zielgerade. Nach drei Turniertagen stand fest, wer am besten performte und somit den Pokal für sich beansprucht. Dabei entstanden viele spannende Spiele, die zu einer großartigen Stimmung beitrugen. Schon am Samstag im Halbfinale hatten sich die zwei Finalisten Frisch Auf! Göppingen und SC DHfK Leipzig jeweils nur einen knappen Sieg erkämpft.