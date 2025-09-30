Spittelbergstraße ist saniert: Auf diesen Moment wartet man in St. Georgen seit 2019

2019 machte sich St. Georgen daran, die Spittelbergstraße zu sanieren – nun ist es endlich vollbracht: Nach vielen Verzögerungen ist die Straße ab Dienstag wieder komplett befahrbar.
Was lange währt, wird endlich gut: Ab diesem Dienstag, 30. September, ist die Spittelbergstraße in St. Georgen nach dem Abschluss der Bauarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben. Dann sollen auch die Absperrungen verschwunden sein. Das Bauunternehmen wolle sie am Montag abbauen, teilt die Stadtverwaltung zum Wochenstart mit.