Spittelbergstraße ist saniert: Auf diesen Moment wartet man in St. Georgen seit 2019

2019 machte sich St. Georgen daran, die Spittelbergstraße zu sanieren – nun ist es endlich vollbracht: Nach vielen Verzögerungen ist die Straße ab Dienstag wieder komplett befahrbar.

Was lange währt, wird endlich gut: Ab diesem Dienstag, 30. September, ist die Spittelbergstraße in St. Georgen nach dem Abschluss der Bauarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben. Dann sollen auch die Absperrungen verschwunden sein. Das Bauunternehmen wolle sie am Montag abbauen, teilt die Stadtverwaltung zum Wochenstart mit.

Im Rahmen der umfangreichen Sanierung wurde eine Vielzahl von Maßnahmen durchgeführt – so etwa die Erneuerung des Straßenoberbaus, die Optimierung der Straßenbeleuchtung, die Erneuerung von Wasserleitungen, Kanälen, Strom-, Telekommunikations- und Gasleitungen, die Ergänzung von Hausanschlüssen für Gas sowie die Einbringung von Leerrohren für die Breitbandversorgung.

Darüber hinaus wurde eine Stützmauer unterhalb der Straße durch einen Neubau ersetzt. Zuletzt wurde noch das Geländer entlang der Straße und des Gehwegs angebracht, teilt die Stadtverwaltung mit, sodass diese wieder sicher genutzt werden können.

Die Summe der Baukosten beläuft sich nach Angaben der Stadtverwaltung auf insgesamt etwa 1,5 Millionen Euro. Diese sind jedoch nicht allein von der Stadt St. Georgen zu tragen.

Auch viele Meter an Leitung wurden erneuert – hier nahe der Bundesstraße 33. (Archivfoto) Foto: Stadtverwaltung St. Georgen

Denn in den Gesamtkosten enthalten sind sowohl kommunale Leistungen – wie Straßenbau, Beleuchtung, Stützwand und Wasserversorgung – als auch Leistungen der EGT und der Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS).

Langer Weg bis zur Baumaßnahme

Damit ist das vorerst letzte Kapitel in der schwierigen Sanierungsgeschichte der Spittelbergstraße geschrieben. Seit 2019 beschäftigt die Straße Stadtverwaltung und Gemeinderat.

Alte Leitungen ersetzten die Arbeiter durch neue. (Archivfoto) Foto: Stadtverwaltung St. Georgen

Seitdem wurde die Sanierung der gesamten Straße zunächst drei Mal erfolglos ausgeschrieben, bevor 2023 zumindest der obere Teil der Spittelbergstraße erneuert werden konnte. Im vergangenen Jahr begannen dann die Arbeiten am unteren Teil der Straße, die nun abgeschlossen werden konnten. Dass sie bis ins Jahr 2025 dauern würden, war schon bei der Vergabe der Arbeiten durch den Gemeinderat klar gewesen.