Spittelberg- und Sommerauer Straße: Zwei Sanierungen starten bald in St. Georgen

Der Frühling steht vor der Tür – und damit startet, auch in St. Georgen, die Zeit der Baustellen. Am kommenden Montag, 17. März, beginnt der Reigen der Straßensanierungen in der unteren Spittelbergstraße. Kurz danach geht es in der Sommerauer Straße los.

Mit dem bald anstehenden Frühlingsbeginn starten in St. Georgen auch die ersten größeren Infrastrukturmaßnahmen des laufenden Jahres. Vor allem westlich des Stadtkerns müssen sich Verkehrsteilnehmer und Anwohner in unmittelbarer Zukunft auf einige Einschränkungen einstellen.

Los geht’s in der kommenden Woche mit der Fortsetzung einer Straßensanierung, die bereits im vergangenen Jahr begonnen wurde und den Winter über ruhte: Der untere Teil der Spittelbergstraße wird angegangen. Und kurz danach wird in unmittelbarer Nachbarschaft die Sanierung der Sommerauer Straße in Angriff genommen.

Nach der Winterpause werden die Bauarbeiten in der Spittelbergstraße ab kommenden Montag, 17. März, wieder aufgenommen, informiert Tabea Epting von der Stadtverwaltung. Ab dann ist demnach der untere Teil der Spittelbergstraße zwischen der Einmündung in die Bundesstraße 33 und der Kreuzung mit der Straße Im Beifang bis zum Ende der Baumaßnahme voll gesperrt; „eine Durchfahrt ist nicht möglich“. Wie Epting auf Anfrage unserer Redaktion präzisiert, sollen die Bauarbeiten laut Vertrag bis spätestens im Spätsommer abgeschlossen sein. Gute Nachrichten für Verkehrsteilnehmer und Anwohner: „Wir hoffen jedoch, dass der Abschluss der Maßnahme schon früher erfolgt“, meint Epting.

Nach Angaben der Stadtverwaltung steht nun der zweite Bauabschnitt im Fokus. In diesen fällt unter anderem die Erneuerung einer Stützmauer auf Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 26 sowie – wie schon im ersten Bauabschnitt – die Sanierung der Straße inklusive darunter verlaufender Versorgungsleitungen.

Die Stadtverwaltung empfiehlt, die Sperrung der unteren Spittelbergstraße aus östlicher Richtung über die Bahnhofstraße und aus westlicher Richtung über die Straße „Am Storzenberg“ zu umfahren.

Sommerauer Straße zunächst bis Mitte Juli in Teilen voll gesperrt

Allerdings könnten Autofahrer im Verlauf dieser Umleitungsstrecke schon in wenigen Wochen auf Probleme stoßen. Denn am Montag, 24. März, soll nach Angaben der Stadtverwaltung die Sanierung der Sommerauer Straße beginnen. „Der Abschnitt zwischen Kreuzung Leopoldstraße bis Kreuzung Roßbergstraße ist dann bis voraussichtlich Mitte Juli voll gesperrt; eine Durchfahrt ist nicht möglich“, informiert Epting.

Die Sommerauer Straße wird zunächst zwischen der Kreuzung mit der Leopoldstraße und jener mit der Roßbergstraße gesperrt. Foto: Helen Moser

Also heißt es in diesem Bereich ebenfalls: Der Umleitung folgen. Diese verläuft entweder über den Haldenweg oder die Leopoldstraße, dann für alle über die Luisenstraße und die obere Spittelbergstraße. Die Bushaltestelle am Technologiezentrum wird während der Sanierung in die Luisenstraße verlegt, die Bushaltestelle Halde auf der Sommerauer Straße an die Ecke Westendstraße.

Bushaltestelle soll barrierefrei werden

Bis Mitte Juli gelten diese Umleitungsstrecken – derweil sollen die ersten beiden Bauabschnitte des Vorhabens angegangen werden. Unter anderem sind die Sanierung von Schäden am Abwasserkanal, die Neuverlegung von Versorgungsleitungen sowie die Erneuerung des Fahrbahnbelags geplant. Zudem soll bis Juli die Bushaltestelle Technologiezentrum in beide Fahrtrichtungen barrierefrei ausgebaut werden.

Wenn die Vollsperrung in diesem Bereich voraussichtlich Mitte Juli aufgehoben wird, ist das Projekt aber noch nicht abgeschlossen. Dann geht es an den dritten Bauabschnitt in der Sommerauer Straße. Dafür muss der Bereich von der Kreuzung mit der Leopoldstraße bis auf Höhe des Hauses Nummer 39 voll gesperrt werden – inklusive entsprechender Umleitungsregelungen.