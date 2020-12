Spittel-Seniorenzentrum Tests sollen in Schramberg Virus raus halten

Wenigstens seien bislang – auch nicht selbstverständlich in diesen Corona-Zeiten – genügend Test-Kits zu bekommen. Die Beschaffung sei so geregelt, dass jede Einrichtung die Tests eigenständig im Internet bestellt. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte habe eine Liste zur Verfügung gestellt, welche Tests zugelassen sind und von wo sie bezogen werden können. Das Spittel müsse die Tests selbst bezahlen, bekomme aber maximal sieben Euro pro Exemplar erstattet. "Bislang gibt es keinen Engpass und wir kommen auch mit dem Preis hin", berichtet Röcker. Was FFP2-Masken betrifft, die seit Mittwoch in den Apotheken an Berechtigte kostenlos ausgegeben werden (wir berichteten): Bewohner, die eine solche Maske tragen wollen (und von ihrem mentalen Zustand her auch tragen können), bekommen sie vom Spittel gestellt.

Für Besucher des Spittel-Seniorenzentrums gilt zur Zeit folgende Regelung: Zwei benannte Personen pro Bewohner und pro Tag sind von Montag bis Samstag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr möglich. Jeder Besucher muss entweder einen Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder vor Ort einen Schnelltest machen. Dies gelte auch für Ärzte, Physiotherapeuten oder Proktologen, die Bewohner aufsuchen.

Strikte Vorsichtsmaßnahmen

Am 24. Dezember, dem ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sind auch zwei Besucher pro Tag möglich. "Die Bewohner haben eine Liste von denen gemacht, die kommen werden", erläutert Röcker. Der Grundgedanke bei allen Regeln sei: "Möglichst wenig wechselnde Besucher, das senkt das Risiko." Weil der Test beim Eingang ins Spittel durch "ärztlich geschulte Mitarbeiter" erfolgen müsse und diese Kapazität begrenzt sei, könne es vor allem an Weihnachten zu Wartezeiten kommen.

Die strikten Vorsichtsmaßnahmen seinen unverzichtbar: Wenn es auch nur einen Infizierten unter den Bewohnern oder dem Personal im Spittel gebe, wäre es mit den Besuchsmöglichkeiten vorbei. Auch wenn die lokalen Infektionszahlen in der Stadt stark stiegen, könne das Ordnungsamt ein Besuchsverbot erlassen. "Denn wenn sich auch das Personal infiziert, habe wir ein Riesenproblem", warnt Röcker. Denn woher solle er in diesen Zeiten Ersatz bekommen?