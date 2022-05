Tonnen an Hilfs-Transporten für Gemeinde in Boryslaw

2 Bei der Vorbereitung der neuen Hilfstransporte (von links): Lukas Brucella, Mitarbeiter in der Stiftungsverwaltung Horb, gemeinsam mit Diakon Klaus Konrad und Peter Silberzahn, ehrenamtliche Helfer vom Ukraine-Partnerschaftskreis, sowie Björn Germann, dem stellvertretenden Stiftungsdirektor der Katholischen Spitalstiftung Horb. Foto: Silberzahn

Peter Silberzahn aus Horb koordiniert die Unterstützung der katholischen Spitalstiftung Horb für das Sozialzentrum in der ukrainischen Gemeinde Boryslaw. Am 13. Mai soll der nächste Transport mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln starten.















Horb - Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die katholische Spitalstiftung Horb bereits vier Transporte mit zwölf Tonnen Hilfsgütern auf den Weg ins westukrainische Boryslaw gebracht – die nächsten beiden Transporte folgen demnächst. Die Horber Stiftung pflegt seit 2001 eine Partnerschaft mit dem Sozialzentrum der ukrainisch-griechisch katholischen Kirchengemeinde in der Kleinstadt unweit der polnischen und ungarischen Grenze.

Sechs Tonnen Hilfsgüter sollen folgen

Laut Silberzahn, dem früheren Direktor der Spitalstiftung, der die aktuellen Hilfen für Boryslaw mitkoordiniert, sollen am 13. Mai und 3. Juni erneut sechs Tonnen Hilfsgüter in Richtung Ukraine losgeschickt werden. Geliefert werden beispielsweise haltbare Lebensmittel, Waschmittel und verschiedene Hygieneartikel wie Windeln, Kleider, Handtücher oder Bettwäsche. "Teilweise erhalten wir Sachspenden, außerdem kaufen wir mit den eingegangenen Geldspenden zusätzliche Hilfsgüter ein", sagt Silberzahn und stellt fest: "Wir können von Horb aus nur einen kleinen Beitrag leisten, um die Not der vielen Binnenflüchtlinge, aber auch der durch die Mitarbeitenden des Sozialzentrums betreuten Waisenkinder und jungen Erwachsenen mit Handicap zu lindern."

In der Katholischen Spitalstiftung in Horb seien bereits eine Woche nach dem ersten Spendenaufruf Hilfsgüter im Wert von rund 15.000 Euro eingegangen – der Spendenstand Anfang Mai liege bei 70.000 Euro. "Wir sind überwältigt von der großen Spendenbereitschaft. Bei allen Hilfslieferungen können wir benötigte Waren gezielt zukaufen und mitschicken", freut sich Silberzahn. Um schnell zu helfen, sei bereits auch schon Geld nach Boryslaw für den Lebensmittel-Einkauf überwiesen worden.

Vielfältige Unterstützung aus der Region

Dabei freut sich Silberzahn auch über die vielfältige Unterstützung aus der Region und nennt beispielhaft eine Sammelaktion am Sankt Meinrad Gymnasium in Rottenburg sowie einen Spendenaufruf des katholischen Dekanats Balingen, der über 16.000 Euro erbrachte. "Besonders dankbar sind wir auch für die Unterstützung der Horber Firma Luftfilter Volz, die ein Zweigwerk in der Slowakei hat. Sie organisiert und finanziert den Transport der Hilfsgüterlieferungen von Horb über die Slowakei an die polnisch-ukrainische Grenze."

Wie sieht die Lage vor Ort aus? "Im Westen der Ukraine und damit auch in Boryslaw gibt es keine direkten Kriegshandlungen", so Silberzahn. Pfarrer Petro Pidlubnyi und seine Helferinnen und Helfer im Sozialzentrum Boryslaw wollten deshalb auch bleiben und sich mit aller Kraft für die vielen Binnenflüchtlinge einsetzen, die aus den Kriegsgebieten im Osten fliehen müssen. Allein im März seien laut eines Berichts des Sozialzentrums 480 hilfesuchende Frauen und Kinder versorgt worden. Für Silberzahn ist daher klar: "Wir werden sie bei ihrer Arbeit weiterhin unterstützen."

Info: Spendenkonto

Das Spendenkonto der Katholischen Spitalstiftung Horb bei der Volksbank eG im Kreis Freudenstadt hat die IBAN: DE21 6429 1010 0120 1210 00.