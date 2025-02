Spitalstiftung Horb hilft in der Ukraine: Sie warten jeden Tag auf das Ende des Kriegs

1 Ein örtlicher ukrainischer Spender übergab dem Caritaszentrum in Boryslaw eine Tonne Obst. Foto: Caritaszentrum Boryslaw/Petro Pidlubnyi

Zum dritten Mal jährt sich der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Seit vielen Jahren hilft die Spitalstiftung Horb einer Einrichtung im Westen der Ukraine. Sie blickt auf die Kriegsjahre und erzählt, warum Trump bei der Hoffnung eine Rolle spielt.









Link kopiert



„Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung, Subsidiarität und Solidarität mit dem ukrainischen Volk. All dies hilft uns, nicht in Verzweiflung und Entmutigung zu verfallen und verleiht uns Kraft und Widerstandskraft für die Prüfung und Herausforderung von heute“ – das steht in der neusten E-Mail an die katholische Spitalstiftung Horb. Die E-Mail kommt aus dem Caritaszentrum im Westen der Ukraine, aus Boryslaw. Seit nun mehr als 20 Jahren halten die beiden Institutionen Kontakt.