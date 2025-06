Spital in Rottweil: Umbau zum Hotel – in diesem Paradies kann man künftig einkehren

Umbau zum Hotel – in diesem Paradies kann man künftig einkehren

Spital in Rottweil

1 Der Abriss des Mittelteils am Alten Spital öffnet erstmals den Blick in ein bisher verborgenes kleines Paradies. Foto: Otto Es war die Überraschung schlechthin: Das Alte Spital in Rottweil wird zum Hotel umgebaut. Jetzt wurde ein bisher verborgenes Paradies freigelegt. Hier entsteht Gastronomie.







Das Alte Spital in Rottweil hat schon viel erlebt – aber jetzt sind in dem altehrwürdigen Gebäude ganz neue Zeiten angebrochen: Das markante Gebäude in der unteren Hauptstraße wird zum Hotel mit Restaurant – Investor ist die Firma „Koncept Hotels“. Und die hat nach Bekanntwerden der Pläne im November nun im Frühjahr auch schon kräftig losgelegt.