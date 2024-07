Spirituosen-Hersteller: Underberg-Hersteller macht weniger Umsatz

1 Weniger Geld in der Kasse beim Underberg-Hersteller. Foto: Wolf von Dewitz/dpa

«Komm doch mit auf den Underberg» - dieses alte Werbelied summt manch einem wohl im Kopf herum, wenn er den Namen des Spirituosen-Herstellers hört. Wie geht es dem Familienunternehmen aus NRW?









Rheinberg - Trotz höherer Preise hat der Kräuterschnaps-Hersteller Underberg weniger Geld in die Kasse bekommen. In dem Ende März ausgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 habe der Umsatz 142 Millionen Euro betragen und damit 3 Millionen weniger als im Jahr zuvor, teilte die Semper idem Underberg AG in Rheinberg (NRW) mit. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei unter anderem wegen Kostensenkungen von 11,6 auf 12,8 Millionen Euro gestiegen. Andere Geschäftszahlen publizierte das Unternehmen nicht.