Spinale Muskelatrophie Lenny aus Schramberg geht es schon viel besser

Cortison als Gegenmittel

Eine Woche musste der dreieinhalbjährige Racker in Freiburg bleiben, bevor er wieder zurück ins heimische Tennenbronn durfte. "Er macht gute Fortschritte", so seine Mutter. Die Genersatztherapie erfordert eine wöchentliche Kontrolle in Freiburg. Zudem sind so die Leberwerte erhöht, weshalb Lenny Cortison als Gegenmittel erhält.