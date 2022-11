2 Dieser Teddy im Geschäft von Spielwaren-Strobel schaut traurig. Zum Jahresende schließt das Geschäft. Aktuell versprechen die Prozentzeichen im Geschäft lohnende Rabatte. Foto: Stopper

Ein Traumland für Kinder schließt die Pforten. Dieter und Sylvia Strobel schließen zum Jahresende ihren Spielwarenladen an der Sigmaringer Straße. Das sind die Gründe.















Link kopiert

Hechingen - Leicht ist ihnen das nicht gefallen. 168 Jahre reicht die Tradition des Geschäfts zurück, das vor allem für die jungen und jüngsten Hechinger mit zum wichtigsten gehörte, was die Stadt zu bieten hatte. Früher am Rathausplatz, seit fast zehn Jahren am verkehrsgünstiger gelegenen Standort beim Kaufland-Kreisel.An den Regalen vorbeilaufen, Modellautos, Puppen, lustige Sachen für den Strand oder den Schnee, Playmobil und Chemiebaukasten – Generationen von Hechingern verbinden schöne Sehnsuchts-Erinnerungen mit dem Laden.