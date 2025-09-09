Spielzeit startet: Diese Veranstaltungen sind im Theater in St. Georgen geplant

Das Theater im Deutschen Haus gibt den Spielplan für die bevorstehende Spielzeit bekannt. Start ist mit der ausverkauften Vorpremiere „Lebefrau“ von Helene Bockhorst.
Am selben Wochenende feiert auch der Film Funkenflug sein Zehnjähriges – Grund zur Freude und eine Möglichkeit, diesen im Rahmen „des Aktionstags Geschichte“ am Sonntag, 21. September, um 17 Uhr erneut im Theater auszustrahlen. Einlass ist ab 16.30 Uhr, der Eintritt ist frei, über Spenden freuen sich die Veranstalter. Das Theaterteam sorgt für die Bewirtung.