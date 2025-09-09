Spielzeit startet: Diese Veranstaltungen sind im Theater in St. Georgen geplant

Das Theater im Deutschen Haus gibt den Spielplan für die bevorstehende Spielzeit bekannt. Start ist mit der ausverkauften Vorpremiere „Lebefrau“ von Helene Bockhorst.

Am selben Wochenende feiert auch der Film Funkenflug sein Zehnjähriges – Grund zur Freude und eine Möglichkeit, diesen im Rahmen „des Aktionstags Geschichte“ am Sonntag, 21. September, um 17 Uhr erneut im Theater auszustrahlen. Einlass ist ab 16.30 Uhr, der Eintritt ist frei, über Spenden freuen sich die Veranstalter. Das Theaterteam sorgt für die Bewirtung.

Für die am Film beteiligten Darsteller, Crewmitglieder, Extras und Helfer gibt es bereits am Freitag, 19. September, ab 19.30 Uhr ein Wiedersehen. Infos dazu gibt’s auch per E-Mail über info@puthe.de.

Am Samstag, 11. Oktober, findet eine Gebrauchtwarenbörse im Theater statt. Die Annahme erfolgt von 9.30 bis 11.30 Uhr. Die Ausgabe erfolgt ab 12 Uhr.

Kleinkunstpreis Baden-Württemberg

Mit René Sydow dürfen sich am Samstag, 18. Oktober, alle Kabarettfreunde auf einen der scharfzüngigsten Vertreter seiner Zunft freuen, nicht umsonst ist er der Träger des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2024. Der Ticketverkauf zum aktuellen Programm „In ganzen Sätzen“ läuft bereits.

Philipp Scharrenberg ist im November zu Gast. Foto: Marvin Ruppert

Am 7. und 8. November darf beim Kunsthandwerkermarkt wieder nach Herzenslust eingekauft werden, alle Ausstellerplätze sind besetzt. Neben bewährten Anbietern sind in diesem Jahr einige neue Angebote dabei.

Jazzkonzert im renovierten Theaterkeller

Am Freitag, 7. November, heißt es abends zudem wieder Late-Night-Jazz, wenn das Theaterteam im Anschluss an den Markt zum Jazzkonzert in den dann frisch renovierten Theaterkeller einlädt.

Am Samstag, 15. November, 20 Uhr begrüßt das Theaterteam den Kabarettisten Phillip Scharrenberg der ebenfalls Preisträger des Kleinkunstpreis Baden-Württemberg im Jahr 2023 ist. „Verwirren ist menschlich“ so der Titel seines mit Wortspielereien und Reimen gespickten Programms. Im Advent können sich dann große und kleine Besucher auf die Produktion „Urmel aus dem Eis“ freuen, die unter der Regie von Cordula Binder & Ruth Krause, assistiert von Manuela Schulte, auf die Bühne gebracht wird.

Mit René Sydow dürfen sich Kabarettfreunde auf einen der scharfzüngigsten Vertreter seiner Zunft freuen. Foto: Fe Badenius

Dank der Förderung der Bürgerstiftung St. Georgen ist es möglich, das Stück gleich sieben Mal (alle Adventssonntage, zweiter Weihnachtsfeiertag, 28. Dezember und 4. Januar) auf der Bühne zu erleben. Am Freitag, 5. Dezember, ist der aktuelle Preisträger des Deutschen Kabarettpreises, Sparte Musik, „Falk“ in der Bergstadt auf der Bühne an der Mühlstraße zu Gast. Sein neues Programm welches er für die Gäste im Gepäck hat, trägt den Titel: Unverschämt.

Jazz-Vibration-Bigband aus Schramberg

Den Abschluss des Abendprogramms 2025 bietet ein weihnachtliches Konzert der Jazz-Vibration-Bigband aus Schramberg mit Sängerin Angela Fankhänel, am Samstag 20. Dezember. Die Pause währt nur kurz. Das Jahr 2026 eröffnet die gemeinsame Veranstaltung mit der Narrenzunft St. Georgen: das beliebte „Dinner für 100“.

Es folgen ein feines Worldmusic-Folkkonzert mit dem Duo „Tante Friedl“, die „Mixedshow Kabarett meets Comedy“, im Februar gibt es ein Wiedersehen mit dem Comedian Sascha Thamm, der erstmals zum 20. Geburtstag des Theaters bei seinem Kurzauftritt im schönen Schwarzwald weilte. Das Kabarett-Duo „Die Puderdose“ lädt im März zum „Weiberabend“ und im April wird Kabarettist Martin Zingsheim erwartet.

Für die Gastspiele (ausgenommen Dinner für 100 und Kabarett meets Comedy) ist der Vorverkauf freigeschaltet, so dass Tickets sowohl über die Vorverkaufsstelle Hoppe in St. Georgen als auch den Onlineticketshop tickettune.com/deutscheshaus/veranstaltungen verfügbar sind.