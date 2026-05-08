Spielzeit 2026/2027: Theater Freiburg will sich nicht in eine Schublade stecken lassen

Das Theater Freiburg will mit der neuen Spielzeit an den Erfolg der aktuellen anknüpfen. Der Weg mit neuen Formaten und dem aufbrechen von Barrieren soll weiter gehen.
„Viele der Vorstellungen sind ausverkauft“, blickt der Intendant des Freiburger Theaters Felix Rothenhäusler auf die aktuelle Spielzeit. Sie ist gleichzeitig auch die erste unter der Verantwortung von Rothenhäusler in Freiburg. Der große Zuspruch sei eine Bestätigung des eingeschrittenen Weges. Unter dem Motto „My house is your house and your house is my house“ haben die Verantwortlichen des Theaters das Freiburger Publikum eingeladen ins Theater zu kommen und sich wie zu Hause zu fühlen.