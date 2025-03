„Spielwiese“ startet am 15. April: So soll der Tagesablauf in der neuen Ettenheimer Naturkita aussehen

So soll der Tagesablauf in der neuen Ettenheimer Naturkita aussehen

1 Hütten bauen, den Wald entdecken und die Natur kennenlernen: Das möchte die Naturkita „Spielwiese“ ab dem 15. April den Kindern bieten. Foto:

Die Ettenheimer „Spielwiese“ nimmt am 15. April den Betrieb auf und bietet bis zu 20 Betreuungsplätze. Wie der Tagesablauf dort aussehen wird, erklärten die Erzieherinnen bei einem Infoabend. Demnach sollen die Kinder vieles in die eigene Hand nehmen.









Zu einer Informationsveranstaltung über den neuen Naturkindergarten in Ettenheim hatten Stadt und Betreiber „Spielwiese“ am Mittwochabend interessierte Eltern in den Sitzungssaal des Palais Rohan eingeladen. An der Veranstaltung nahmen auch Sandra Kaufmann und Sarah Kopp vom Hauptamt der Stadt, die für den Bereich Kindergarten, Schule und Senioren zuständig sind, sowie Michael Schwanz vom Präventionsnetzwerk des Ortenaukreises teil.