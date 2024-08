Spielwarenladen in Freudenstadt: Die Geschäftstradition geht weiter

Die Firmentradition von Spielwaren Wagner geht weiter. Die neue Inhaberin Susanne Adam ist dabei, das alteingesessene Fachgeschäft neu aufzustellen. Der Start war verheißungsvoll, teilt die Stadt Freudenstadt in einer Pressemitteilung mit. Jetzt will die neue Inhaberin das Geschäft festigen und sich mit neuen Ideen weitere Kunden erschließen. Mit dieser Botschaft wartete Adam beim Wirtschaftsbesuch von Oberbürgermeister Adrian Sonder und der städtischen Wirtschaftsbeauftragen Elke Latscha auf.

Sonder sagte: „Für das Einzelhandelsgefüge in Freudenstadt ist ein Spielwarengeschäft, das auch den Schreibwaren- und Schulbedarf abdeckt, von großer Bedeutung.“ Er sei froh, dass das große Ladengeschäft in zentraler Innenstadtlage weiterhin belebt ist. Verwaltung und Wirtschaftsförderung versuchen, den Einzelhandel in der Stadt beispielsweise durch Sonderveranstaltungen wie die Shoppingnacht und verkaufsoffene Sonntage zu fördern, heißt es in der Mitteilung weiter.

Viel Engagement und Herzblut

Adam führt auch das Spielwarengeschäft Kiddyklick in Neuried. Die Doppelbelastung koste sie viel Zeit und Energie. Allerdings sei das Geschäft in Freudenstadt „ihr Baby“, in das sie viel Engagement und Herzblut investiere.

Der Neustart nach neun Monaten, in denen das Fachgeschäft geschlossen war, sei mit viel Aufwand verbunden. Es müsse noch ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass es mit dem Fachgeschäft in der Martin-Luther-Straße weitergeht. Unter anderem hält das Team von Adam kostenloses Popcorn für Kinder und Kunden bereit. Dafür seien schon Gutscheine verteilt worden.