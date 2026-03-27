Spielwarenladen in Balingen: Schlegel Toys schließt – das sagt der Inhaber

Mit Schlegel Toys verliert Balingen seinen Spielwarenladen in der Innenstadt. Inhaber Markus Schlegel erklärt die Hintergründe.

Dass Schlegel Toys keine Zukunft hat, war vor wenigen Wochen bekannt geworden. Von einem auf den anderen Tag war das Geschäft geschlossen worden, ein Schild verkündete das dauerhafte Aus. Die Fensterscheiben sind abgeklebt; dass die Gewerbefläche neu vermietet werden soll, prangt in großen Buchstaben außen am Laden. Inhaber Markus Schlegel meldet sich nun zu Wort, sagte unserer Redaktion, wie sehr ihn das Ende seines Ladens treffe.

„Es ist kein Geheimnis: Im Einzelhandel ist es sehr schwierig, das Internet ist eine große Konkurrenz“, erklärt Schlegel die Gründe für die Schließung. Zudem habe der Drogeriemarkt Müller vergangenes Jahr in Balingen eröffnet – in geringer Entfernung. „Das hat es nicht besser gemacht.“

„Ich habe es gerne gemacht“

Erst 2021 hatte er das Geschäft als Nachfolger von Spielwaren Strobel in der Neuen Straße wiedereröffnet. „Im Spielzeuggeschäft gab es noch nie die großen Margen, es war aber eine schöne Arbeit, ich habe es gerne gemacht“, sagt Schlegel.

Als Familienunternehmen wurde Schlegel Toys einst gestartet. „Auch meine Schwester hat mitgearbeitet.“ Zudem waren einige Schüler im Einsatz. „Sie waren alle sehr traurig, als sie davon gehört haben, dass ich schließen muss.“

„Nach und nach musste ich alle entlassen“

Besonders schwierig sei der Betrieb seit Ostern 2025 geworden, damals hatte die Drogeriekette neu eröffnet. Er habe versucht, wo immer möglich einzusparen. Trotzdem: Am Ende blieb nicht mehr genügend übrig. „Nach und nach musste ich alle entlassen“, erzählt der Inhaber. Es ist ihm deutlich anzuhören, wie sehr ihm die Schließung zu schaffen macht. „Wir waren ein tolles Team.“

Zahlreiche Kunden bedauern das Aus. Auf der Facebook-Seite unserer Redaktion schreibt eine Nutzerin etwa: „Sehr schade. Der Inhaber hat es mit Herzblut geführt. Wir waren gerne dort. Ein Traum für Kinder, wenn man die Spielsachen einfach vor Ort ausprobieren und anfassen konnte.“ Eine andere lobt die Beratung und meint: „Personal war immer freundlich und hilfsbereit.“

Letzter Öffnungstag am Donnerstag

Zuletzt hat Schlegel Inventur gemacht. Ab Montag wird es noch einen Schlussverkauf geben, am Donnerstag wird der Laden zum letzten Mal geöffnet haben.

Was er danach selbst macht, weiß Schlegel noch nicht. „Eins nach dem anderen, jetzt arbeiten wir erst mal im Ausverkauf.“