Spielwarenbranche: Playmobil-Umsatz sinkt weiter

Hohe Energiepreise, Inflation und schwierige Märkte machen vielen Herstellern in Deutschland zu schaffen. Die Traditionsmarke Playmobil ist besonders betroffen.
Zirndorf - Der Hersteller der traditionsreichen Playmobil-Figuren, die Horst-Brandstätter-Group aus dem fränkischen Zirndorf bei Nürnberg, hat im zurückliegenden Geschäftsjahr erneut deutliche Umsatzeinbußen hinnehmen müssen und macht weiter Verluste. Die Einnahmen gingen im Geschäftsjahr 2024/2025 auf 409 Millionen Euro zurück, teilte das Unternehmen in Zirndorf mit.