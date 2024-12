Spielwaren: Tonies knacken Marke von 100 Millionen verkauften Figuren

2 Gut 100 Millionen Hörfiguren wurden nach Angaben des Spielwarenherstellers Tonies inzwischen verkauft. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Tonieboxen sind bei Kindern beliebt. Die Tonies-Figuren mit Hörspielen und Musik gibt es weltweit zu kaufen. Nun wurde nach Angaben des Herstellers eine besondere Schwelle übertroffen.









Düsseldorf - Das Lautsprecher-System Toniebox steht nicht nur in Deutschland in vielen Kinderzimmern. Weltweit wurde vor einigen Tagen die Marke von 100 Millionen verkauften Hörfiguren geknackt, wie der börsennotierte Spielwarenhersteller Tonies mitteilte. Deutschland sei das Land, in dem die meisten Figuren gekauft worden seien, hieß es.