Spielwaren: Playmobil sieht Trendumkehr nach Krisenjahren

Sprechende Figuren, Fußball, Wrestling und Barbie - Playmobil will mit Innovationen neue Zielgruppen erobern.
Nürnberg - Die Traditionsmarke Playmobil blickt nach schwierigen Jahren positiv auf das kommende Geschäftsjahr. Einige Indikatoren sprächen dafür, dass die Trendwende geschafft sei, sagte Playmobil-Vorstand Bahri Kurter vor der Eröffnung der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg. In diesem Jahr sollen die in vielen Ländern bekannten Spielfiguren und ihre Welten quasi zum Leben erweckt werden.