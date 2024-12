Grund dafür sind Terminprobleme, heißt es in einer Pressemitteilung der Spielvereinigung.

Deshalb finde die Nachtwanderung erst am Freitag, 3. Januar, um 17 Uhr statt. Treffpunkt ist an der „Kanzel“ bei der Stadtbrücke.

Lesen Sie auch

Umtrunk am Schiltacher Hutschberg

Von dort aus geht es über die Hauptstraße, Bahnhofstraße, Vor Heubach an den „Hutschberg“, wo man seit vielen Jahren dankenswerter Weise zu einem Umtrunk bei Margret und Jürgen Fieser eingeladen ist.

Nach Auffrischung des Flüssigkeitshaushaltes geht es danach weiter und wieder zurück ins Schiltacher „Städtle“, wo man noch eine Abschlusseinkehr bei Imam Özpek im „Kreuz“ machen wird.

Anmeldungen sind wie üblich an Achim Hoffmann unter der E-Mail hoffman.schiltach@hotmail.de oder über die Umfrage in der AH-WhatsApp-Gruppe vorzunehmen, heißt es weiter.

SVS-Hallencup schließt das Jahr 2024 ab

Der SVS-Hallencup findet hingegen noch im alten Jahr am Samstag, 28. Dezember, in der Sporthalle am Kaibach in Schiltach statt. Wer Lust und Laune hat, kann sich dort gerne auf ein Bier treffen. Anmeldungen sind hier nicht nötig.