Spielvereinigung Berneck/Zwerenberg: Damen-Coach Gall schwärmt von hoher Trainingsbeteiligung

Das Thema Jugendarbeit spielte auf der Mitgliederversammlung der Spielvereinigung Berneck/Zwerenberg eine wichtige Rolle. Der langjährige Jugendleiter Theo Großhans kandidierte nicht mehr, Uwe Weinschenk und Dennis Sailer treten seine Nachfolge an. Außerdem wurden treue Mitglieder geehrt.

Vor rund 60 Mitgliedern blickte Vorsitzender Martin Pietras bei der Hauptversammlung der Spielvereinigung Berneck/Zwerenberg auf zahlreiche Veranstaltungen zurück, die der Verein auf die Beine gestellt hatte – wie zum Beispiel das Teinachtal-Turnier, das Kinderferienprogramm, den Bernecker Markt, den Ehrungsabend, die Schlachtplatte, die Jugendvollversammlung sowie die gelungenen Theaterveranstaltungen der „Bernecker Biesmugga“.

In diesem Zusammenhang dankte Pietras allen Mitgliedern für das Engagement und den großartigen Einsatz. „Ohne das bereitwillige Mitwirken und das große persönliche Engagement von so vielen Menschen in unserem Verein wäre das alles nicht zu stemmen“, sagte er.

Lesen Sie auch

Außerdem ging der Vorsitzende auf die Baupläne zum Wiederaufbau des Geräteschuppens ein.

Danach gab Renate Wolf einen Überblick über die Finanzen des Vereins. Kassenprüfer Fritz Greule bestätigte, dass die Kasse ordnungsgemäß geführt wurde.

Langjähriger Jugendleiter zieht sich zurück

Einen Schwerpunkt der Versammlung bildete der Rückblick auf die Jugendarbeit des Vereins. Der langjährige Jugendleiter, Theo Großhans, kandidierte nicht mehr für das Amt des Jugendleiters, so dass auf der Jugendvollversammlung im Januar zwei Jugendleiter gewählt werden mussten.

Martin Pietras war stolz mit Uwe Weinschenk (weibliche Jugend) und Dennis Sailer (männliche Jugend) „zwei Vollblutfußballer mit Herz für den Verein“ gefunden zu haben. Beide Jugendleiter wurden von der Mitgliederversammlung in ihrem jeweiligen Amt bestätigt.

Martin Pietras bedankte sich bei Theo Großhans für seine wertvolle, nachhaltige Jugendarbeit in den vergangenen Jahren, sein großartiges Engagement und seinen hohen persönlichen Einsatz.

Bezirksreform gut verkraftet

Im Anschluss berichtete Peter Steeb über den bisherigen Saisonverlauf der aktiven Herrenmannschaften. Durch die Bezirksreform musste man sich auf andere Gegner, längere Wegstrecken und viel Neues einstellen. Die Mannschaft habe dies sehr gut gemeistert und sich als Team kontinuierlich weiterentwickelt. Sehr angetan zeigte sich Steeb von der Anzahl an „eigenen“ Zuschauern, selbst bei weit entfernten Auswärtsspielen. Er blickt optimistisch in die neue Saison, für die er als Trainer bereits zugesagt hat.

Es folgte ein Bericht von Manuel Gall über den Saisonverlauf der Damen . Er dankte seinem Trainer-Vorgänger Helmut Lutz für die sehr gute Vorarbeit und die Übergabe einer intakten Mannschaft.

Trainer sieht Potenzial

Begeistert zeigte sich der Frauen-Coach von der hohen Trainingsbeteiligung, die absolute Grundlage für den Erfolg im Sport ist. Manuel Gall sieht Potenzial in der Mannschaft und will das Team auch in der kommenden Saison weiterentwickeln.

Nach Grußworten des Bernecker Ortsvorsteher, Patrick Krahe, übernahm der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Neuweiler, Jonathan Stockinger, nach kurzer, prägnanter Rede die Entlastung des Vorstands.

Der Vorstand der Spielvereinigung Berneck/Zwerenberg. Foto: Günter Klink

Bei den sich anschließenden Wahlen wurden im Amt bestätigt: Martin Pietras als erster Vorsitzender, Mike Saknus als zweiter Vorsitzender, Renate Wolf als Kassiererin und Christina Keck als Schriftführerin. In den Ausschuss gewählt wurden Lea Stockinger, Jens Haag, Gaby Großhans, Patrick Wurster und Michael Wurster. Im Amt bestätigt wurden die Kassenprüfer Fritz Greule, Jochen Hagel und Michael Wurster.

Außerdem wurden Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue geehrt: für 25 Jahre Ernst Braun, Jens Haag und Marius Schmitt, für 40 Jahre Werner Bauschert, Ulrich Fleck, Christof Großmann und Walter Kraus sowie für 50 Jahre Rainer Dally, Gerhard Gauß, Fritz Greule und Peter Kußmaul.