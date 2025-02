FC 08 Villingen Regionalliga Ausgerechnet bei einer Bundesliga-Reserve steigt die Freitagpremiere

Die Regionalliga Südwest veröffentlichte am Montag die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 23 bis 27. Erstmals muss dabei der FC 08 Villingen in der vierthöchsten Klasse Deutschlands an einem Freitagabend ran.