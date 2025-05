Spieltag mit fünf Absagen: „Das hat es bislang noch nie gegeben“ – Kuriosum in den Zollern-Kreisligen

1 Der FV Rot-Weiß Ebingen gehörte auch zu den Teams, die am Wochenende von einer Spielabsage betroffen waren. Foto: Kara Zum Saisonende geht den Mannschaften das Personal aus. Gleich zu fünf Spielabsagen kam es am Wochenende in den Kreisligen A2 und A4. Den Staffelleitern sind die Hände gebunden.







Link kopiert



Die Leidtragenden waren in den beiden Staffeln die Spitzenteams: In der Kreisliga A2 musste Spitzenreiter FC Hechingen binnen vier Wochen zum zweiten Mal tatenlos zusehen; da nach der Absage des Spiels bei Jadran Balingen, das seine Mannschaft zwischenzeitlich vom Spielbetrieb zurückgezogen hat – so kam auch der Tabellendritte TSV Boll kampflos zu drei Punkten – am Wochenende auch der Tabellenletzte SV Heselwangen aus Personalnot nicht antrat. So wird die Partie wohl mit 3:0 für die Zollerstädter gewertet, während der punktgleiche Hechinger Titelkonkurrent FC Burladingen mit einem 7:0-Erfolg gegen die SGM Hart/Owingen in Sachen Tordifferenz wichtigen Boden gut machen konnte.