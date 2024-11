Der vierte Spiel- und Sporttag für Kinder findet am Samstag, 9. November, in der Karl-Diehl-Halle statt. Der Schramberger Kinderfonds und das Juks laden hierzu von 11 bis 16 Uhr ein.

Die Halle wird dabei zum Treffpunkt für Kinder und Familien, um einen ganzen Tag voller Spiel und Sport zu erleben – und das ganz ohne Anmeldung und mit freiem Eintritt.

Ab 11 Uhr beginnt der Tag mit einer offiziellen Begrüßung, bevor es um 11.30 Uhr für die Kinder losgeht: Die gesamte Halle wird zur riesigen „Bewegungsbaustelle“ mit einem Mitmach-Parcours.

Ein Angebot auch für Babys

Auf der Tribüne der Halle gibt es ein kreatives Bastelangebot. Für die Kleinsten gibt es einen speziellen Baby- und Krabbelbereich, unterstützt vom Team des Familienzentrums „El Ki Co“.

Über den Tag verteilt können die Kinder unterschiedliche Sportarten wie Ringen, Handball, Fußball und Basketball ausprobieren. Auch Eltern sind willkommen und können sich beim Eltern-Kind-Turnen aktiv einbringen.

Zwischen den Aktivitäten laden die Schüler der Peter-Meyer-Schule die kleinen Teilnehmer zu einer Snack-Pause ein.

Tag voller Spaß und Bewegung

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder aller Altersstufen. Ziel ist es, einen aktiven und abwechslungsreichen Tag voller Spaß und Bewegung zu gestalten, an dem die Kinder neue Sportarten entdecken und sich in einer sicheren Umgebung ausprobieren können. Die Eltern haben die Aufsichtspflicht und die Teilnahme ist nur mit Hallenschuhen oder Schläppchen möglich.

„Einfach vorbeikommen, mitmachen und mitspielen“ lautet das Motto des Tages. Es gibt ein buntes Programm für Kinder und Familien, das durch die Unterstützung der Schramberger Vereine ermöglicht wird.