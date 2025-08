1 Die Bankmitarbeiter sind bereits motiviert. Foto: B. Wegner Bereits am Montagmorgen geht es bei der Mini-Schramberg Bank geschäftig zu. Auch die Bankräuber ließen nicht lange auf sich warten.







Banküberfall: Schon am Montagmorgen sahen sich die Bankangestellten mit einem Raubüberfall konfrontiert. Laut Aussage eines Zeugen schlichen sich vier maskierte Banditen an den Bankschalter an. Sodann sprangen sie über die Theke und erbeuteten um die 1000 Schramel in Scheinen. Danach teilten sie sich auf und rannten in zwei verschiedene Richtungen weg.