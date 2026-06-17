Spielplatz in Steinen: Grünes Licht für 28. Kinderspielplatz

Der Kinderspielplatz Alte Weberei soll die 28. öffentliche Einrichtung dieser Art in Steinen werden. In seiner jüngsten Sitzung gab der Bau- und Umweltausschuss einstimmig grünes Licht zur Auftragsvergabe an die Firma Eibe zum Gesamtpreis von rund 72.000 Euro für die Lieferung und Montage. Die Gemeinde ist Eigentümerin der bereits eingezäunten Grünfläche zwischen der Lörracher Straße und dem Weg „Alte Weberei“.

1260 Quadratmeter stehen zur Verfügung 1260 Quadratmeter stehen dort für den neuen Spielplatz zur Verfügung. Die Firma Eibe überzeugte mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis, einem stimmigen Gesamtkonzept, das sich optisch gut an die Umgebung anpasst, sowie vielfältigen Spielgeräten aus Holz. So sind zum Beispiel Hängematten und Spieltische für Kleinkinder vorgesehen. Während der Lieferzeit, die mit sechs Monaten angegeben wird, will sich der Werkhof um vorbereitende Arbeiten am Untergrund und den Fundamenten kümmern. Die gemeindeeigenen Bauarbeiter werden später auch für den Unterhalt des Spielplatzes zuständig sein.

Bei diesem Bauprojekt kann sich die Gemeinde über eine einmalige Einnahme in Höhe von fast 102.000 Euro freuen. Es handelt sich dabei um die mit zwei benachbarten Bauträgern von Wohnprojekten vereinbarte Ablösesumme, da diese ihrer Verpflichtung zum Spielplatzbau im erforderlichen Umfang nicht nachgekommen sind. Der Betrag ergibt sich dabei aus den ermittelten Herstellungskosten sowie dem Bodenrichtwert.

Geplanter Fallschutz sorgt für Diskussionen

An den Folgekosten, wie dem Ersatz kaputter Geräte, der Pflege und den jährlichen Sicherheitskontrollen, werden sich die Bauträger indes nicht beteiligen. Genau beziffern konnte die Gemeinde diese Kosten nicht. Die neue Einrichtung wird sich im Haushalt in den Unterhalt der bereits vorhandenen Spielplätze einfügen und fällt als Nummer 28 vermutlich nicht mehr stark ins Gewicht.

Diskussionen gab es über den geplanten Fallschutz mit geschältem Tannen- und Fichtenholz, laut Verwaltung die beste und günstigste Methode, die aber wohl bei Barfußgängern zu Sprießen führen kann. Bedenken gab es auch hinsichtlich des Eingangstors, dass aktuellen Plänen zur Folge auf der Seite der mitunter stark befahrenen Lörracher Straße geplant ist. Dies, erklärte Bürgermeister Gunther Braun, könne geändert werden, eventuell werde es später zwei Eingangstore geben, die einen Durchgang ermöglichen würden. Als Sicht- und Schallschutz zur Straße hin ist eine Hecke vorgesehen.