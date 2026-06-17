Spielplatz in Steinen: Grünes Licht für 28. Kinderspielplatz

Bald können sich die Kinder in Steinen auch im Baugebiet „Alte Weberei“ nach Herzenslust austoben.
Der Kinderspielplatz Alte Weberei soll die 28. öffentliche Einrichtung dieser Art in Steinen werden. In seiner jüngsten Sitzung gab der Bau- und Umweltausschuss einstimmig grünes Licht zur Auftragsvergabe an die Firma Eibe zum Gesamtpreis von rund 72.000 Euro für die Lieferung und Montage. Die Gemeinde ist Eigentümerin der bereits eingezäunten Grünfläche zwischen der Lörracher Straße und dem Weg „Alte Weberei“.