Die neue Natursteinmauer am Spielplatz Foto: Eveline Kern Die noch ausstehenden Maßnahmen am Spielplatz im Wiesengrund in Schapbach sollen zügig abgeschlossen werden.







So schnell wie möglich sollen die Restarbeiten am Schapbacher Spielplatz im Wiesengrund erledigt werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden die Arbeiten an die Firma Rauber vergeben, die ein Angebot in Höhe von rund 16 200 Euro abgegeben hatte.