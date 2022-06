Schäferhunde greifen Kind an – schwere Verletzungen

Spielplatz in Rot an der Rot

1 Der Fünfjährige war durch die beiden Hunde Polizeiangaben zufolge schwer verletzt worden (Symbolbild). Foto: imago stock&people/imago stock&people

Ein Fünfjähriger erleidet bei einer Hunde-Attacke schwere Verletzungen. Zwei Schäferhunde hatten den Jungen angegriffen. Jetzt sucht die Polizei nach der Besitzerin der Tiere.















Nach einem Angriff zweier Schäferhunde auf einen fünf Jahre alten Jungen im Landkreis Biberach sucht die Polizei nach der Besitzerin der Tiere. Die Beamten hätten die Halterin bisher nicht ermitteln können, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Die Frau hatte Zeugenaussagen zufolge nach der Attacke am Sonntag auf einem Spielplatz in Rot an der Rot zunächst zugesagt, Hilfe zu holen. Dann war sie den Angaben zufolge mit ihrem Auto davongefahren. Gegen die Frau werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Der Fünfjährige war durch die beiden Hunde Polizeiangaben zufolge schwer verletzt worden, bevor sein Vater die Tiere vertreiben konnte. Lebensgefahr bestand demnach aber nicht. Der Junge solle „alsbald die Klinik verlassen können“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.