Spielplatz in Ebhausen: „Nun ist das ein Treffpunkt wirklich für alle“

Der Mehrgenerationenspielplatz in Ebhausen bietet nun auch Spielgeräte für Menschen mit Beeinträchtigung.

Bereits seit zehn Jahren gibt es in Ebhausen einen Mehrgenerationenspielplatz in schöner Aussichtslage am nordöstlichen Ortsrand: Während die Jüngsten im Sand spielen, die Teens sich auf dem Bolzplatz austoben und die Erwachsenen ihre Geschicklichkeit testen oder Koordination trainieren, können die Senioren mit speziellen Geräten im Sitzen nicht nur die Aufsicht führen sondern selbst noch etwas für die Gesundheit tun. So ist dies ein großer Treffpunkt für alle Generationen.

Zum kleinen Jubiläum freute sich Bürgermeister Volker Schuler, dass dank einer Spende der Stiftung Lebenshilfe das großzügige Freizeitgelände noch um Inklusionsspielgeräte erweitert werden konnte.

Bereich war bereits barrierefrei

„Nun ist das ein Treffpunkt wirklich für alle“, sagte Yvonne Alvarez von der Stiftung Lebenshilfe, deren Herzensanliegen es ist, für Menschen mit Einschränkungen Begegnungsmöglichkeiten und Inklusionsangebote umzusetzen.

Vorteilhaft für die Umsetzung der neuen Spielgeräte war, dass der Freizeitbereich bereits barrierefrei zu erreichen ist. Die Stiftung weiß, dass frühe Inklusion wichtig ist, damit Barrieren im Alltag gar nicht erst entstehen.

Auf dem Spielplatz lernen sich Kinder mit oder ohne Behinderung spielend kennen und erleben dabei wie selbstverständlich es ist, miteinander umzugehen.

innovativen Spielgeräte

Die innovativen Spielgeräte können von allen genutzt werden, fördern die individuellen Fähigkeiten und die Kreativität. Voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützten, wenn andere Hilfe benötigen ,kann hier spielerisch erlernt werden. Die Mitglieder des Technischen- und Umweltausschusses waren bei der offiziellen Übergabe zugegen und würdigten den Einsatz und das finanzielle Engagement der Lebenshilfe.