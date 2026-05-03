Spielplatz in Ebhausen: „Nun ist das ein Treffpunkt wirklich für alle“

Der Mehrgenerationenspielplatz in Ebhausen bietet nun auch Spielgeräte für Menschen mit Beeinträchtigung.
Bereits seit zehn Jahren gibt es in Ebhausen einen Mehrgenerationenspielplatz in schöner Aussichtslage am nordöstlichen Ortsrand: Während die Jüngsten im Sand spielen, die Teens sich auf dem Bolzplatz austoben und die Erwachsenen ihre Geschicklichkeit testen oder Koordination trainieren, können die Senioren mit speziellen Geräten im Sitzen nicht nur die Aufsicht führen sondern selbst noch etwas für die Gesundheit tun. So ist dies ein großer Treffpunkt für alle Generationen.