Spielplatz in Balingen: Neue Attraktionen für das Areal?

Der Technische Ausschuss entscheidet am Mittwoch über die Vergabe eines ersten Ausbaus des Spielplatzes in der Balinger Karpfenstraße.
Zahlreiche Schüler der Sichelschule sowie Anwohner aus dem angrenzenden Quartier nahmen im vergangenen Herbst den Spielplatz in der Karpfenstraße genau unter die Lupe. Damit halfen sie Benjamin Rentschler vom Amt für Stadtentwicklung bei der Erstellung der sogenannten Spielplatzkonzeption. Diese sieht einige Änderungen und Maßnahmen vor. Schon dieses Jahr könnten am Spielplatz Karpfenstraße die Bagger anrollen.