Spielplatz, Garten, Straßenverkehr: Was Eltern zur Aufsichtspflicht wissen müssen

Was Eltern zur Aufsichtspflicht wissen müssen

1 Kind an die Hand nehmen oder gehen lassen? Der Grat zwischen Aufsichtspflicht und Erziehung zur Unabhängigkeit ist schmal. Foto: Valery Zotev/Shutterstock

Die Erleichterung war groß, als vor zwei Tagen ein zweieinhalbjähriger Junge im Hornberger Ortsteil Niederwasser wieder unversehrt gefunden wurde. Besorgte Eltern fragen sich: Wie kann ich mein Kind für Gefahren sensibilisieren? Und was genau steckt hinter der Aufsichtspflicht?









Mehrere Stunden lang hatten hunderte Kräfte am Dienstagabend im Hornberger Ortsteil Niederwasser nach einem zweijährigen Jungen gesucht. Das Kind hatte zuvor auf dem Grundstück seiner Familie gespielt und war plötzlich verschwunden - vermutlich im nahe gelegenen Wald. Verzweifelt suchten die Eltern nach ihrem Sohn, ehe sie einen Notruf absetzten. Eine beispiellose Rettungsmaschinerie wurde in Gang gesetzt. Am Ende ging alles gut aus: Das Kleinkind wurde wohlbehalten gefunden.