1 Murat Isik (rechts) – hier mit Fabian Fecker – und sein Team empfangen zu Beginn einen Aufsteiger. Foto: Kara

Die TSG Balingen empfängt zum Oberliga-Auftakt ihren Gegner aus der 2. Pokalrunde. Auch sonst hält der Spielplan einige interessante Partien bereit.









Link kopiert



Noch nie hat die TSG Balingen ein Pflichtspiel gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen bestritten, bald wird es dann zwei Mal innerhalb einer Woche der Fall sein. Die TSG trifft nämlich nicht nur in der 2. Pokalrunde, sondern auch am 1. Spieltag der Oberliga auf den Aufsteiger. Die Saison wird damit am 3. August in der Bizerba-Arena eröffnet.