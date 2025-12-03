Spielplätze in Schopfheim: Spielplätze saniert und neu gestaltet

Die Stadt Schopfheim hat die in die Jahre gekommenen Spielplätze „Lummerland“ bei der Kita Fahrnau und in der Rathausstraße im Ortsteil Wiechs saniert.

Amalia Besada, Projektleiterin Tiefbau und Fachfrau für Freiraumplanung bei der Stadt Schopfheim ist mittlerweile Expertin für die Gestaltung und Sanierung von Spielplätzen. Sie sagte: „Alle sind zeitnah sanierungsbedürftig, auf einmal kommen sie alle in die Jahre“. Einige Spielplätze mussten daher in Schopfheim und den Ortsteilen in jüngster Zeit saniert werden, die Erneuerung einiger weiterer steht noch bevor. Nunmehr ist der öffentliche Spielplatz bei der Kita Fahrnau im Hintermattweg nach monatelanger Sanierung wieder einsatzfähig und blitzt im neuen Outfit. Es fehlt nur noch der Grasbewuchs.

Neue Spielanlage „Lummerland“ Eine fröhliche Kindergartengruppe verweilte bereits zur offiziellen Eröffnung temperamentvoll um die neue Spielanlage „Lummerland“ mit multiplen Möglichkeiten des Spielens. Hier kann nach Herzenslust gerutscht, geklettert und geschaukelt werden, ein Seiltunnel, eine Sandspielanlage und eine Kleinkindersitzgruppe laden ergänzend zum kurzweiligen Spiel ein. Ebenfalls gibt es nun einen Karussell-Fliegenpilz. Alle Spielgeräte wurden nach und nach abgebaut, weil sie den Sicherheitsanforderungen nach Jahrzehnten nicht mehr standhielten. Lediglich das Trampolin verblieb. Nunmehr ist der Spielplatz mit neuen Geräten wieder komplett.

Planerin Besada sorgte auch für Sitzbänke von Begleitpersonen im schattigen Baumbestand mit Ahorn und Buche. Sie sagte: „Die Landschaftsarbeiten waren anspruchsvoll, weil die Wurzeln der alten Bäume nicht verletzt werden durften“.

Bürgermeister Dirk Harscher und Amalia Besada durchschnitten mit lebhafter Unterstützung der Kita-Kinder vom Hintermatt das rote Eröffnungsband. Es gibt auch großen Grund zu Freude: Das Budget wurde deutlich unterschritten.

Beim Spielplatz „Lummerland“ kam unter anderem langlebiges Robinienholz zum Einsatz. Foto: Gudrun Gehr

Bei der Sanierung des Spielplatzes sind Kosten in Höhe von 109 500 Euro entstanden. Im Haushalt 2025 standen 60 000 Euro zur Verfügung, zusätzlich wurden 50 000 Euro vom Jahr 2024 ins Jahr 2025 übertragen. Die Kosten für die Arbeiten des Bauhofes sind bereits enthalten.

Dirk Harscher freute sich über die gute Aufenthaltsqualität unter schattigen Bäumen. Die Kinder erhielten als Entschädigung für die Monate ohne den Spielplatz Süßigkeiten aus dem Krabbelsack.

Spielplatz in Wiechs fertiggestellt

Für glückliche Kinder sorgte die Fertigstellung des Spielplatzes in der Rathausstraße Wiechs. Der Spielplatz wurde gleichzeitig mit dem damaligen Baugebiet in den 1990er Jahren erstellt und kam langsam in die Jahre. Langsam wurden nun die meisten Spielgeräte morsch, es erwiesen sich bei den jährlichen Sicherheits-Inspektionen deutliche Mängel. Nachdem seit einigen Tagen die Benutzung durch die Kinder wieder möglich war, erfolgte nunmehr die offizielle Freigabe. Hier konnten Bürgermeister Dirk Harscher und Projektleiterin Amalia Besada vom Tiefbauamt in Begleitung der hocherfreuten Kinder das rote Eröffnungsband gemeinsam durchschneiden.

Bei der Eröffnung des Wiechser Spielplatzes (von links): Kita-Leiterin Elena Fernandez, Amalia Besada, Götz Wiese, Dirk Harscher und Erzieherin Claudia Vogt Foto: Gudrun Gehr

Traumhaft kreative Spielgeräte und die Anpassung des Geländes in Hanglage auf zwei Ebenen warten auf die Kleinen: Eine neue Wasserspielanlage mit Wasserpumpe und Brunnen, eine Sandspielanlage, eine Mini-Nestschaukel und eine Edelstahlrutsche mit eleganter Krümmung stehen nun zur Verfügung. Die Fundamente sind aus Robinien-Holz, dessen Lebenserwartung auf 15 bis 20 Jahre geschätzt wird. Vorrichtungen für das geplante Sonnensegel sind ebenfalls vorhanden. Aus Platzgründen gibt es nur eine Einzelschaukel.

Erfreulich ist für die Planerin Besada ebenfalls, dass das angesetzte Budget nicht überschreitet wurde. Angesetzt war ein Betrag von 107 000 Euro, wobei sich der Ortschaftsrat mit Ortsvorsteher Götz Wiese aus dem Ortsbudget mit einem Betrag in Höhe von 47 000 Euro beteiligte. Den Rest steuerte die Stadt bei.

Eine Gruppe von Kindern der Kita Wiechs mit den Erzieherinnen Elena Fernàndez Rivero und Claudia Vogt testete die Geräte vor Ort. Die Kinder waren von den neuen Geräten im Nu begeistert.