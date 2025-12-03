Spielplätze in Schopfheim: Spielplätze saniert und neu gestaltet

Die Stadt Schopfheim hat die in die Jahre gekommenen Spielplätze „Lummerland“ bei der Kita Fahrnau und in der Rathausstraße im Ortsteil Wiechs saniert.
Amalia Besada, Projektleiterin Tiefbau und Fachfrau für Freiraumplanung bei der Stadt Schopfheim ist mittlerweile Expertin für die Gestaltung und Sanierung von Spielplätzen. Sie sagte: „Alle sind zeitnah sanierungsbedürftig, auf einmal kommen sie alle in die Jahre“. Einige Spielplätze mussten daher in Schopfheim und den Ortsteilen in jüngster Zeit saniert werden, die Erneuerung einiger weiterer steht noch bevor. Nunmehr ist der öffentliche Spielplatz bei der Kita Fahrnau im Hintermattweg nach monatelanger Sanierung wieder einsatzfähig und blitzt im neuen Outfit. Es fehlt nur noch der Grasbewuchs.