Spielplätze in Calw: Gefährdet Schild die Sicherheit der Kinder?

Die Stadt Calw brachte am Spielplatz im Schleiftal dieses Schild an. Die Kommune versichert, dass davon für Kinder keine Gefahr ausgeht. Foto: Oxana Gebel Auf dem Spielplatz im Schleiftal in Calw stellte die Stadt ein Schild auf. Eine Anwohnerin fürchtet, dass sich Kinder wegen der scharfen Kanten verletzen könnten. Was sagt die Stadt?







Oxana Gebel lebt im Schleiftal in Calw. Sie ist selbst Großmutter und fürchtet um die Sicherheit von Kindern am Spielplatz im Schleiftal. Worum geht es? Gebel moniert, dass die Stadt in den vergangenen Tagen am Spielplatz im Schleiftal ein Schild anbringen habe lassen. Es sei aus Metall, habe scharfe Kanten und stehe viel zu weit ab, fast 20 Zentimeter und damit genau auf Augen- und Kopfhöhe der Kleinen. Es solle wohl dazu dienen, Obdachlose, etwa betrunkene oder rauchende Personen vom Spielplatz fernzuhalten. Dazu muss man wissen, im Schleiftal Container für Obdachlose aufgestellt werden sollen. Die Stadt geht davon aus, dass deswegen im Schleiftal kein sozialer Brennpunkt entsteht.