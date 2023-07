Das Warten vieler Fans hat endlich ein Ende, denn bald wird in Deutschlands höchsten Ligen wieder Fußball gespielt. Am heutigen Freitag hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Spielpläne für die Bundesliga und die zweite Liga veröffentlicht. Bundesligastart ist am 18. August, wenn der FC Bayern als aktueller Meister gegen Werder Bremen antritt. Am dritten August-Wochenende spielt dann auch Vizemeister Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln.

Bereits drei Wochen vorher – am 28. Juli – beginnt die 2. Bundesliga. Erstes Spiel: Hamburger SV gegen Bundesligaabsteiger FC Schalke. Aber was ist mit der 3. Liga? Wann kommt in dieser Liga der Spielplan für die Saison 2023/2024?

Noch ist der Gesamtspielplan für die sechzehnte Spielzeit der 3. Liga nicht veröffentlich worden. Auf der Internetseite des Deutschen Fußball Bundes (DFB) in einem Q&A zum Thema Spielplan steht, dass das „in der Regel rund drei Wochen vor Saisonstart“ passiert. Zunächst müsse der Spielplan der Bundesliga und 2. Bundesliga abgewartet werden.

Allerdings: Der Saisonstart der 3. Liga steht schon fest, da der Rahmenkalender mit den Eckdaten bereits im Winter verabschiedete wurde. Los geht es am Wochenende vom 4. August 2023. Winterpause ist vom 21. Dezember 2023 bis zum 19. Januar 2024. Insgesamt gibt es 38 Spieltage, der letzte ist dann am Samstag, den 18. Mai 2024.

Heißt also: Lange kann es nicht mehr dauern, bis Fans wissen, welche 3. Liga-Teams, wann aufeinander Treffen. Auf der Internetseite heißt es im Q&A weiter: „Die zeitgenauen Ansetzungen in der 3. Liga werden vom DFB in aller Regel drei bis fünf Werktage nach den DFL-Terminierungen der Bundesliga und 2. Bundesliga vorgenommen und veröffentlicht.“ Der Spielplan könnte also schon in den nächsten Tagen kommen.

Warum kommt der Spielplan der 3. Liga so spät?

Das liegt laut DFB daran, dass bei den Planungen für den Spielplan der 3. Liga vor allem auch Sicherheitsaspekte bei den Reisewegen der Fans, auch aus den übergeordneten Ligen – sprich der 1. und 2. Bundesliga – sowie parallele Veranstaltungen vor Ort berücksichtigt werden müssen. Außerdem müsse man die entsprechenden Rahmenbedingungen durch die übergeordneten Ligen kennen, da es sonst zu kurzfristigen Spielverlegungen kommen würde, heißt es auf der Internetseite des DFB weiter. Das wiederum würde zu Komplikationen für die Fans führen.

Wie verläuft ein Regelspieltag?

Ein Regelspieltag in der 3. Liga verläuft von Freitag bis Sonntag, ein Montagsspiel gibt es zur Saison 2023/2024 nicht mehr. Ein Partie wird es am Freitagabend (wohl zwischen 18 und 20.30 Uhr) geben, dann fünf am Samstag (alle 14 Uhr), das Topspiel am Samstagabend (wohl zwischen 16 und 18 Uhr). Am Sonntag wird es drei Spiele geben (13.30 oder 14 Uhr, 16.30 und 19.30 Uhr). Bei einem Wochenspieltag finden außerdem fünf Spiele am Dienstag und fünf am Mittwoch (alle um 19 Uhr) statt. Am letzten Spieltag der Saison werden alle zehn Spiele zeitgleich ausgetragen.

Welche Termine stehen schon fest?

Mit Blick auf den Rahmenkalender stehen folgende Termine schon fest:

– 4. – 6. August 2023 - Start der 16. Drittliga Saison

– 11. – 14. August - 1. Hauptrunde des DFB-Pokals (und 26.+ 27. September 2023 für die Begegnungen der Vereine FC Bayern München und RB Leipzig, da die am ersten Termin gegeneinander im Supercup spielen)

– 31. Oktober / 1. November - 2. Hauptrunde des DFB-Pokals

– 5./6. Dezember - Achtelfinale DFB-Pokal

– 19. – 20. Dezember – letzter Spieltag der 3. Liga vor der Winterpause

– 19. – 21. Januar 2024 – erster Spieltag der 3. Liga nach der Winterpause

– 30./31. Januar und 6./7. Februar - Viertelfinale DFB-Pokal:

– 2./3. April - Halbfinale DFB-Pokal: Letzter Drittliga-Spieltag:

– 18. Mai – letzter Spieltag der 3. Liga

– 22. – 29. Mai - Relegationsspiele

– 25. Mai - Finale DFB-Pokal

Welche Mannschaften sind dabei?

Teil der sechzehnten Drittliga-Saison sind folgende Mannschaften:

– SSV Jahn Regensburg

– SV Sandhausen

– Arminia Bielefeld

– SC Freiburg II

– FC Saarbrücken

– Dynamo Dresden

– SV Waldhof Mannheim

– TSV 1860 München

– FC Viktoria Köln

– SC Verl

– FC Ingolstadt 04

– MSV Duisburg

– Borussia Dortmund II

– FC Erzgebirge Aue

– Rot-Weiss Essen

– Hallescher FC

– VfB Lübeck

– Preußen Münster

– SSV Ulm 1846

– SpVgg Unterhaching