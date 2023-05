Auch in diesem Jahr gibt es keine Verpachtung der Spiellandschaft im Tennenbronner Wiesenbauerndobel an einen Betreiber. Erneut übernehmen Tennenbronner Vereine den Betrieb an den Wochenenden.

Die Vereine betreiben laut Mitteilung der Stadt Schramberg den Kiosk und laden zum Spielen auf den naturnahen Golfbahnen sowie zu Golf-Crocket und Fußball-Billard ein. Unter der Woche ist das Spielen auf den Bahnen ebenfalls möglich, Schläger und Bälle dazu können in der Ortsverwaltung zu den üblichen Öffnungszeiten ausgeliehen werden.

Bewährte Vorgehensweise

Die Bewirtschaftung der Anlage durch die Vereine hat sich im vergangenen Jahr erneut bewährt, heißt es seitens der Stadt Schramberg.

Der Schwarzwaldverein, die Skifreunde, die Landfrauen, der Förderverein Grundschule, der Förderverein des Fußballvereins, die Narrenzunft Erzknappen, der Geflügelzuchtverein, die Feuerwehr sowie der Ortschaftsrat sind alle wieder mit dabei. Neu hinzu kommen in diesem Jahr der Förderverein Sport- und Festhalle, Just Singing, die Bastelgruppe und der Förderverein Ataxie.

Der Schwarzwaldverein, die Skifreunde, die Landfrauen, der Förderverein Grundschule, der Förderverein des Fußballvereins, die Narrenzunft Erzknappen, der Geflügelzuchtverein, die Feuerwehr sowie der Ortschaftsrat sind alle wieder mit dabei. Neu hinzu kommen in diesem Jahr der Förderverein Sport- und Festhalle, Just Singing, die Bastelgruppe und der Förderverein Ataxie.

Dank an Helmut Moosmann

Andrea Müller von der Abteilung Tourismus der Stadt Schramberg sowie Ortsvorsteher Manfred Moosmann sind glücklich über diese positive Entwicklung in der Spiellandschaft. Sie loben das große Engagement der Vereine, die mit Freude die Gäste bewirten. Einen besonderen Dank sprechen sie dem Vorsitzenden des Schwarzwaldvereins, Helmut Moosmann, aus, der weiterhin die organisatorischen Fäden für diese Gemeinschaft in Händen hält.

Im Vorjahr erfolgreich

„Die Vereine haben sich gut präsentiert“, hatte Helmut Moosmann im vergangenen Jahr nach dem Abschluss das Engagement der Beteiligten gelobt. Recht unterschiedlich sei das Nutzerverhalten der Gäste gewesen: An manchen Tagen sei in erster Linie Spielgolf, Golf-Crocket und Fußball-Billard gespielt worden, an anderen Tagen sei der Kiosk mehr als das Spielen gefragt gewesen. Die Besucherzahlen seien stets sehr gut gewesen, was auch dem guten Wetter zu verdanken gewesen sei. Lediglich zwei der 13 Wochenenden seien 2022 verregnet gewesen.

Das Eröffnungswochenende ab Freitag, 2. Juni, übernimmt der Geflügelzuchtverein, auf ihn folgt dann am Freitag, 9. Juni, der Förderverein des Fußballvereins.

Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Urlaubsgäste sind nun laut Stadtverwaltung eingeladen, das Angebot der großen Gemeinschaft zu nutzen.

Ab freitags offen

Geöffnet wird immer freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags von 14 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr.

Letztmals in der neuen Saison ist die Spielelandschaft am Sonntag, 17. September, offen.