Nach 27 Jahren Betreuung schließt die Kleinkindergruppe „Kükenstube“ im evangelischen Gemeindehaus Haltingen endgültig ihre Türen. Damit endet ein bedeutendes Kapitel in der Familien- und Gemeindearbeit, das vielen Haltinger Kindern und Eltern schöne Erlebnisse beschert hat, hält Angelika Walliser, langjährige Vorsitzende des Haltinger Kirchengemeinderats, fest.

Einem Beschluss des Vorstands des evangelischen Diakonie- und Frauenvereins folgend wird die Kleinkind-Spielgruppe Ende Juli ihren Betrieb aufgeben.

Ende der 1990er-Jahre vom Pfarrer ins Leben gerufen

Die Kükenstube richtete sich an Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Eintritt in den Kindergarten, blickt Walliser zurück. Pfarrer Manfred Weidner hatte das Angebot Ende der 1990er-Jahre initiiert. Während der Diakonie- und Frauenverein sich stets um die Finanzierung des Angebots kümmerte, stellte die Kirchengemeinde die Räume im Gemeindehaus Haltingen zur Verfügung und übernahm die Verwaltungsaufgaben. Die Erzieherinnen waren über die Kirchengemeinde angestellt.

Unter der Aufsicht von Betreuerinnen, darunter jeweils eine pädagogische Fachkraft, kamen zwei Mal pro Woche vormittags jeweils bis zu zehn Kinder zusammen, um zu spielen und zu singen. Auch ihre fünf Kinder hätten eines nach dem anderen diese Spielgruppe besucht, als sie klein waren, so Walliser. Für die Kinder sei das eine gute Vorbereitung gewesen für den Eintritt in den Kindergarten, für die Eltern „ein kleiner Freiraum“, erinnert sie sich. Eine tägliche Betreuung für unter Dreijährige gab es damals noch gar nicht. In besonderer Erinnerung bleibt ihr die Mitwirkung der Kindergruppe bei den jährlichen Gemeindefesten.

Zuletzt gab es kaum noch Anfragen

Dass nun ein Schlussstrich gezogen wird, sei verschiedenen Gründen geschuldet: So wollen die beiden derzeitigen Betreuerinnen, Florence Chouchala und Natalie Stahl, beruflich neue Wege beschreiten und ihr derzeitiges Minijob-Pensum aufstocken, als Erzieherin im Weiler Kindergarten in der Eisenbahnstraße die eine, als Schulbegleiterin die andere. Ein weiterer Grund: Zuletzt habe es kaum noch Anmeldungen gegeben. „Man merkt, die Gesellschaft hat sich gewandelt, Eltern sind heute wieder früher im Beruf“, stellt Walliser fest. Zudem seien die Anforderungen an die Kinderbetreuung heute einfach andere als vor 25 Jahren.

Die Kirchengemeinderatsvorsitzende fand es immer schön, Kinder im Haltinger Gemeindehaus zu haben. Das ist nun zu Ende, bedauert sie. Mit Herz und Hingabe seien die Betreuerinnen immer bei der Sache gewesen, sagt Walliser. Für neue Initiativen, etwa eine Eltern-Kind-Spielgruppe, sei die Kirche offen, stelle gern ihre Räume zur Verfügung und leiste Unterstützung, sagt sie. Florence Chouchala stimmt zu: Auch sie verlasse die Gruppe mit einem weinenden Auge, sagt sie. Gleichzeitig freut sie sich darauf, bald wieder etwas mehr berufstätig zu sein – mit einer 40-Prozent-Stelle, ebenfalls in einer evangelischen Einrichtung.

Die Elternbeiträge waren bewusst niedrig

Finanziert wurde die „Kükenstube“ über all die Jahre hinweg von Diakonie- und Frauenverein. Dem ehrenamtlichen Engagement von dessen Mitgliedern sei es zu verdanken, dass es nie zu einem Engpass kam. Auch die Stadt Weil am Rhein beteiligte sich mit einem jährlichen Zuschuss. Die Elternbeiträge seien bewusst niedrig gehalten worden – ein sozialer Anspruch, der allerdings nie kostendeckend war. „Der Verein übernahm die Differenz und trug damit wesentlich zum Fortbestehen der Gruppe bei“, betont Walliser.

Das letzte Treffen wird Ende Juli sein – dann wird noch einmal gemeinsam gespielt und gesungen.