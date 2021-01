"Spielevater" in Dunningen Brettspiele während Lockdown wieder im Trend

Spiele-Tester ist auf dem neuesten Stand

Sack ist ein gefragter Fachmann für das Thema. Er bekommt von den Verlagen regelmäßig Ideen zugesandt, die noch "top-secret" sind, um sie zu beurteilen. Er schreibt Rezensionen und ist spielmäßig auf dem neuesten Stand. Ganz wichtig ist für Sack natürlich das aktive Spielen. Funktioniert die Idee? Ist das Spiel leicht zu durchschauen und zu lernen? Bringt es Spaß, vielleicht gleich für mehrere Generationen?

Dass bei vielen Familien wieder im Schrank gekramt wird, kann er bestätigen. Und tatsächlich sitzen die Familien in Zeiten des Lockdowns häufiger gemeinsam um den Tisch, um zu würfeln, zu raten und knifflige Aufgaben zu lösen.

"Spielevater" rät zu Qualität vom lokalen Fachhändler

Seltsamerweise spielt Sack selbst, wie er sagt, momentan tatsächlich weniger als in Nicht-Corona-Zeiten, denn die Gruppe, mit der er sich regelmäßig zum Spielen trifft, kann momentan nicht zusammenkommen.

Das Brettspiel sei eine gute Alternative zum Fernseher, Computer und Buch, wenn diese inzwischen im Dauerlockdown langweilig geworden sind. Das haben inzwischen viele erkannt. Enge Bekannte fragen bei ihm durchaus auch mal an, ob sie sich Spiele bei ihm ausleihen können, die dann Corona-konform übergeben werden.

Der "Spielevater" rät beim Spielekauf zu Qualität vom lokalen Fachhändler, denn um das richtige Spiel zu finden, genüge es nicht, den Text auf der Rückseite der Schachtel zu lesen. Bei vielen Händlern könne man inzwischen auch per Telefon oder über die Homepage bestellen.

Viele Verlage hätten inzwischen auf die Pandemielage reagiert und böten auch neue Versionen bekannter Spiele mit modifizierten Regeln an, so dass man sich auch mit weniger Leuten damit die Zeit vertreiben könne. Selbst Soloregeln gebe es bei dem einen oder anderen Spiel.

Zusammenarbeitstärkt die Familie

Neben den Klassikern, die man vielleicht schon etliche Male gespielt hat, liegen nach Sacks Worten die sogenannten Escape-Spiele, von denen es inzwischen viele verschiedene Ausführungen gibt, voll im Trend. In diesen Spielen würden komplexe Aufgaben, an denen ganze Geschichten hängen, kooperativ gelöst.

Auch Quiz- und Rätselspiele dieser Art fänden immer mehr Freunde. Viele Spiele seien mit Absicht generationsübergreifend angelegt, weiß er. "Diese Spiele sind und bleiben beliebt." Die Zusammenarbeit stärke auch das Gemeinschaftsgefühl.

Die Auswahl in diesem Bereich sei inzwischen fast unüberschaubar. Immerhin gibt es, so Sack, pro Jahr in Deutschland 1500 Spielneuheiten: "Da findet jeder was Passendes." Man müsse sich nur umschauen. Nicht mehr zeitgemäß seien sogenannte konfrontative Spiel wie das klassische Monopoly, in dem es das Ziel ist, den Gegner regelrecht zu vernichten.

"Wer miteinander spielt, der geht sich nicht auf den Keks"

Wer zu Hause keinen Mitspieler finde, der könne auch auf Distanz spielen, so Sack. Vom "Auge in Auge" sei nach seinem Gefühl diese Art des Zeitvertreibs zwar weit entfernt, aber so könne man dennoch die Gemeinschaft beim Spiel erleben. Inzwischen gebe es auch einschlägige Plattformen im Internet, in die man sich einklinken könne.

Außerdem seien als beliebter Trend die sogenannten Kampagnenspiele zu nennen, bei denen komplexe Ziele verfolgt werden, eventuell auch in mehreren Etappen. Eines dieser Spiel heiße auch noch sinnigerweise "Pandemie", fällt ihm im Gespräch ein.

Oliver Sack ist von der positiven Wirkung von Spielenachmittagen in der Familie überzeugt: "Wer miteinander spielt, der geht sich nicht auf den Keks." Man sei entspannt, habe Spaß und tue was für die grauen Zellen, beschreibt er die Wirkung des Spiels. Und man werde wieder jung. Denn wie heißt es auf seiner Homepage: "Es ist nicht das Spiel, das uns zum Kind macht, es ist das Kind in uns, das uns zum Spieler macht!"