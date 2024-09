Spielertrainer Ringingen/Killertal: Darum ist Manuel Pflumm positiv für die Saison gestimmt

1 Manuel Pflumm trifft mit seiner Mannschaft am Sonntag auf den SV Rangendingen II. Foto: Kara

Manuel Pflumm, Spielertrainer der SGM Ringingen/Killertal, hat mit unserer Redaktion über die Rückkehr zu seinem Heimatverein, den Saisonstart und seine fußballerische Zukunft gesprochen.









Zurück zu den Wurzeln hieß es in diesem Sommer für Manuel Pflumm. Zwölf Jahre mit 282 Spielen in der Oberliga und 27 in der Regionalliga Südwest verbrachte er bei der TSG Balingen – zuletzt war er fünf Jahre im Trainer-Team des SV Rangendingens. Nun folgte der Weg zurück ins Killertal und der gleichnamigen Spielgemeinschaft mit Ringingen.