Spielerkarussell dreht sich: FV Lörrach-Brombach steht in weiteren Wechselgesprächen

1 FVLB-Keeper Paul Fürst will seinen Kasten in Waltershofen sauber halten. Foto: Uli Nodler Fußball-Landesligist FV Lörrach-Brombach reist am Sonntag als Favorit zum SV BW Waltershofen. Antonio Ratto bestätigt Gespräche mit Weiler Akteuren.







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Der Gastgeber ist als Vorletzter des 16er-Feldes stark abstiegsgefährdet. Dennoch nehmen Trainer Thorsten Szesniak und seine Jungs den Gegner nicht auf die leichte Schulter: „Wir wollen unsere positive Serie nach der Winterpause fortsetzen und uns weiter nach oben orientieren“, macht Antonio Ratto, der Sportliche Leiter, kein Hehl aus seiner Erwartung, mit drei Punkten nach Lörrach zurückzukehren.