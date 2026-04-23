Spielerkarussell dreht sich: FV Lörrach-Brombach steht in weiteren Wechselgesprächen
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FVLB-Keeper Paul Fürst will seinen Kasten in Waltershofen sauber halten. Foto: Uli Nodler

Fußball-Landesligist FV Lörrach-Brombach reist am Sonntag als Favorit zum SV BW Waltershofen. Antonio Ratto bestätigt Gespräche mit Weiler Akteuren.

Der Gastgeber ist als Vorletzter des 16er-Feldes stark abstiegsgefährdet. Dennoch nehmen Trainer Thorsten Szesniak und seine Jungs den Gegner nicht auf die leichte Schulter: „Wir wollen unsere positive Serie nach der Winterpause fortsetzen und uns weiter nach oben orientieren“, macht Antonio Ratto, der Sportliche Leiter, kein Hehl aus seiner Erwartung, mit drei Punkten nach Lörrach zurückzukehren.

 

Auch beim FVLB wird die Kaderplanung für die kommende Saison intensiv vorangetrieben. So machte in diesen Tagen das Gerücht in der Grenzecke die Runde, dass Marvin Stöhr, Cedric Heidenreich und Nemanja Radulovic im Grütt bereits ein Probetraining absolviert haben. Ratto verwies diese kecke Behauptung ins Reich der Fabel. Allerdings gestand er ein, dass er mit allen drei Spielern gesprochen habe. „Das ist unser Geschäft in diesen Tagen.

Auch Jens Vogtsberger hat mit vielen Spielern von uns gesprochen“, merkte FVLB-Sportchef Antonio Ratto an. Eines ist aber sicher: Das Spielerkarussell dreht sich in diesen Tagen am Oberrhein ziemlich heftig.

 